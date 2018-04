BMW's nieuwe 3-Reeks gelekt!

Door: BV

I

n Slovenië is een flyer van de nieuwe BMW 3-Reeks uitgelekt, terwijl de constructeur de eerste gegevens en foto’s pas tegen het eind van dit jaar wou vrijgeven. Het merk betreurt de gang van zaken en benadrukt dat het om een voorontwerp van de publicatie gaat. Meer commentaar wil men bij BMW Belgium niet kwijt.

De nieuwe 3, weerom van de hand van Chris Bangle, wordt zoals gebruikelijk wat groter dan z’n voorganger. Die lengte groeit bijna 5 centimeter tot 4,52m, maar de wagen wordt vooral breder. Met 1,82m is dat bijna 8cm meer dan voorheen. De wielbasis nam met 3,5cm toe en zal 2,76m bedragen. Daardoor wordt niet alleen het interieur, maar ook de kofferinhoud ruimer. Voortaan zal die 460l groot zijn. Het exterieur wordt gekenmerkt door strakke lijnen en kreeg een opvallend geprononceerde plooilijn op de flank die het dynamische karakter van het model moet onderstrepen. Het interieur trekt dezelfde kaart als de recente creaties van het merk en kan, afhankelijk van de versie, optioneel uitgerust worden met het iDrive-systeem.

Bij z’n lancering zal het model als 320i, 325i, 330i en 320d verkrijgbaar zijn. Opvallend is daarbij BMW’s keuze voor een viercilinder voor de 320i (de 150pk sterke variant die in de 1 wordt geïntroduceerd) in plaats van een edele zescilinder-in-lijn. De zescilinder van de 330i is uiteraard het herwerkte exemplaar dat vanaf september onder meer in de 6- en 5-Reeks te vinden is. De krachtbron is goed voor 258pk. Met een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 6,3sec wordt het de snelste telg uit het gamma. De topsnelheid is elektronisch begrensd bij 250km/u. De dieselkrachtbron levert 163pk en 340Nm, voldoende voor een spurt naar 100km/u in 8,2sec en een top van 225km/u. Later wordt het gamma nog uitgebreid met instapmotoren en een ultrasportieve M-editie.