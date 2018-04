Speciale reeks smart fortwo coupé en cabriolet

Door: BV

S

mart lanceert een speciale serie van de fortwo. Deze ‘truestyle’ is gebaseerd op de pure design- en uitrustingslijn en heeft recht op een standaard radio en glazen dak met zonnescherm. De tridion beschermingskooi is steeds zwart gespoten en wordt gecombineerd met de nieuwe exclusieve kleur ‘ruby red metallic’. Het model heeft eveneens recht op ‘jetline’ lichtmetalen velgen. Er is keuze uit een 61pk sterke benzinemotor en een diesel met 41pk. De coupé kan besteld worden voor € 10.530 (benzine) en € 11.045 (diesel). De fortwo cabrio truestyle gaat voor respectievelijk €13.160 en € 13.655 over de toonbank. De uitvoering is leverbaar vanaf september.