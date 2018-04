Brabus neemt Mercedes E280 CDI onder handen

Door: BV

ercedes vervangt de vijfcilinder E270 CDI (omdat die krachtbron niet zal kunnen voldoen aan de Euro IV-emissienormen) door de E280 CDI. Dat is een in vermogen en koppel teruggeschroefde zescilinder die voor het overige identiek is aan de E320 CDI. Aan het vermogensopbrengst van 177pk en het koppel van 425Nm kon dus nog gesleuteld worden. De kit die Brabus ontwikkelde zorgt voor een toename van 53pk en 95Nm naar een indrukwekkende 230pk en 520Nm. Daarmee scoort de krachtbron beter dan de 320, zonder dat de partikelfilter moet vervangen worden of de uitstoot de Euro IV-drempel overschrijdt.

De topsnelheid stijgt met 12km/u naar 240km/u terwijl de acceleratie vanuit stilstand naar 100km/u in 7,9sec afgehandeld wordt. Dat is 13 tienden beter dan de 280. De kit bij Brabus kost € 1.844 en kan volgens de tuner door elke Mercedes-verdeler geïnstalleerd worden. Brabus levert desgewenst ook koetswerkaddenda, een sportophanging, een aangepaste uitlaatlijn of een exclusief interieur.