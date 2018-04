Monovolumes en breaks winnen terrein

Door: BV

D

e automarkt doet het goed. In ons land werd tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een groei van 11,9% geregistreerd met 293.271 nieuw ingeschreven voertuigen dit jaar tegen 262.023 wagens tijdens de eerste helft van vorig jaar. Febiac analyseerde die gegevens en kwam tot de conclusie dat het segment van de middelgrote monovolumewagens een 2,4% hoger aandeel haalt dan vorig jaar. Het is daarmee de sterkste stijger. De verkoopstoppers in dit segment zijn de Renault Mégane Scénic (7112), de Opel Meriva (5716) en de Citroën Xsara Picasso (4966). Andere segmenten die hun marktaandeel zien toenemen zijn de middelgrote breaks (+ 1%) en de cabrio’s (+ 0,6%). De top 3 bij de middelgrote breaks bestaat uit de Audi A4 (3763), de Renault Mégane (2585) en de BMW 3-Reeks (2367). Bij de Cabrio’s zijn het de Franse automerken die de plak zwaaien. Het ganse ereschavot is in handen van PSA. De Peugeot 206CC staat met 1338 stuks op één, de Peugeot 307 CC met 1070 stuks op twee en de Citroën C3 Pluriël met 1032 stuks op drie.

De segmenten van de kleine familiewagens en de kleine breaks boeren achteruit. Ze leveren 1,6 en 1,2% in. De compacte familiewagens blijven evenwel het grootste segment met een marktaandeel van 19,1%. Kleine polyvalente wagens maken momenteel 18,9% van de verkopen uit. De derde plaats is voor de middelgrote monovolumes met 11,4%. De verkoopstoppers bij de familiewagens zijn de VW Golf (9119), de Peugeot 307 (6067) en de Ford Fiesta (5465). De compacte wagentjes worden aangevoerd door de Opel Corsa (9611), de Peugeot 206 (8650) en de Renault Clio (7431).