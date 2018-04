Irmscher Vectra GTS i500

Door: BV

et Duitse Irmscher maakt er een gewoonte van in goede verstandhouding met de constructeur Opel-modellen van een sportievere look op te voorzien. Dit maal heeft het bedrijf de Vectra onder handen genomen. Het gaat om een 3,2l V6 die van 211pk wordt opgekitteld naar 231pk. Eén en ander gaat gepaard met de nodige stilistische wijzigingen. Een sportophanging knabbelt 3cm van de bodemvrijheid af en wordt gecompleteerd door nieuwe voor- en achterbumpers, zijschorten, een hoekige kofferspoiler, een Irmscher-grille met i500-logo en verchroomde spiegelhuizen. Uiteraard mocht ook specifiek lichtmetaal niet ontbreken. Het gaat om vijfspakige lichtmetalen velgen, voorzien van 245/30x20 sloffen.

Aan de binnenzijde vinden we een lederen bekleding in twee tinten en tal van aluminiumkleurige accenten. Onder meer het stuurwiel, de versnellingspook, handremhendel, pedalen en deurhendels werden met het lichte metaal verfraaid.