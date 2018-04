Verjongingskuur Hyundai Trajet

Door: BV

et Koreaanse Hyundai heeft een plastisch chirurg losgelaten op de zevenzitter uit het ruime gamma van de autobouwer. Het resultaat is een strakker uiterlijk, een nieuw hart en een opgewaardeerd interieur.

Aan de buitenzijde zal de herwerkte Trajet vooral herkenbaar zijn aan de lichtunits. Die zijn zowel voor- als achteraan immers voorzien van optieken met helder afdekglas. Daarnaast is er een nieuwe grille en andere wieldeksels of aluminium velgen (afhankelijk van de versie).

De grootste wijzigingen werden aan het interieur doorgevoerd. De Trajet krijgt immers een nieuwe, meer eigentijds ogende boordplank met een recent instrumentarium (met onder meer een digitale kilometerteller en boordcomputer). De zonnekleppen hebben voortaan ook verlichting naast de spiegeltjes. De voorste stoelen kunnen intussen nog steeds 180° gedraaid worden. ABS en twee frontale airbags zijn standaard en met uitzondering van de basisversie zijn twee zijdelingse plofkussens dat ook. De middelste zitplaats is voortaan, ongeacht de versie, ook voorzien van een driepuntsgordel. Een nieuw kleurenpallet aan binnen- en buitenzijde maakt de opsomming compleet.

Het aanbod bestaat uit een 2.7l V6-motor, een 112pk sterke 2.0CRDi dieselkrachtbron en een nieuwe 2.0l benzinemotor. Deze ‘Bèta’-benzinemotor vervangt de ‘Sirius’-motor met dezelfde inhoud. Het nieuwe blok heeft een smallere boring en grotere slag en beschikt over variabele kleppentiming. Daardoor steeg het vermogen naar 140pk. Het maximumkoppel bedraagt 184Nm. Goed voor een spurt naar 100km/u in 12,6sec en een top van 183km/u. Het verbruik daalde naar 8,7l/100km. De Trajet is verkrijgbaar vanaf € 19.999.