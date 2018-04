Mercedes Viano Marco Polo

Door: BV

e twee Duitse constructeurs die een grote volumewagen in het aanbod hebben, beiden met een bestelwagenvariant, boden eerder al leefwagenversies van het model aan in een poging een deel van de lucratieve ombouwmarkt voor zichzelf op te eisen. Van de vernieuwde Volkswagen Multivan kwam onlangs de California op de markt en nu is het de beurt aan de Mercedes Viano. Die krijgt in leefwagenuitvoering de toevoeging Marco Polo.

Beide concurrenten profiteren van hun concept met een boordplank die geïnspireerd is op de betere exemplaren uit het personenwagensegment, maar de functionaliteit van de ombouw wordt uiteraard bepaald door de inrichting achteraan. De Viano Marco Polo heeft recht op een zitbank met luchtkussens en twee individuele zetels. Deze elementen zijn allen uitgebreid verstelbaar. De achterste zitbank kan met een druk op de knop omgevormd worden tot een bed met een oppervlakte van 203x117cm. Tal van opbergruimtes boven en onder het bed en een lade onder de zitbank moeten meer dan voldoende ruimte bieden voor het opbergen van beddengoed. Optioneel zijn twee extra slaapplaatsen beschikbaar onder het opklapdak, dat eveneens elektrisch bediend wordt.

In de woonruimte kregen de kleerkast en het kookgedeelte een plaats aan de linkerkant van het voertuig. De oppervlakken werden uitgevoerd in aluminium of houtfineer en moeten een moderne hedendaagse sfeer creëren. De Marco Polo beschikt over een volwaardig kookgedeelte met een gasfornuis met twee pitten, een gootsteen, afdruiprek, een koelkast van 40l en ruime opbergmogelijkheden. Eten kan op een plooitafel die tijdens het rijden in het binnenpaneel van de schuifdeur zit. Het interieur is bovendien voorzien van drie stopcontacten van 12V en één van 230V. De capaciteit van de watertanks werd vergroot tot 36l voor drinkwater en 32l voor afvalwater. Mercedes biedt ook een groot gamma toebehoren aan. Daartoe horen onder meer aangepaste zitbanken, een luifel, muggenscherm, maar ook een extra airco of hulpverwarming.

De Marco Polo kan besteld worden met een 109pk en 150pk sterke 2.2l dieselkrachtbron en twee versies van de 3.2l V6-benzinemotor. De eerste is 190pk sterk en de tweede levert 218pk. De dieselmotoren worden gekoppeld aan een handbediende schakeldoos met zes verhoudingen, maar ook een vijftrapsautomaat (die standaard is op de V6) is in die combinatie leverbaar.

Eveneens nieuw in het huidige aanbod is de Viano FUN. Die etaleert een grotere verscheidenheid van de standaard Viano, maar is voornamelijk gericht op gebruik als vrijetijdsauto of mobiele vergaderzaal. De flexibele zetelopstelling kan optioneel gecombineerd worden met het opklapdak of de slaapbank die ook in de Marco Polo te vinden zijn, maar de kasten of het kookgedeelte zijn hier niet beschikbaar.

Een klasse hoger biedt de autobouwer de James Cook Sprinter aan die voor modeljaar 2004 werd bedacht met nieuwe stoffen voor de binnenbekleding, een comfortabeler slaapgedeelte en verbeterd badkamerdeel. Het model haalde recent nog de prijs voor Kampeerauto Van of the Year 2004 binnen.