Nieuwe Golf ook met vierwielaandrijving

et is niet nieuw; een Golf met vierwielaandrijving. Op de vorige, vierde generatie, werd de door VW ‘4MOTION’ gedoopte aandrijflijn in 1998 geïntroduceerd en sindsdien verkocht het merk uit Wolfsburg er niet minder dan 100.000 van. De nieuwe variant -nog steeds met een elektronisch gestuurde Haldex-koppeling- moet vooral eenvoudiger te onderhouden zijn, met een grotere interval tussen onderhoudsbeurten en zou minder decibels produceren.

Vierwielaandrijving is ondanks een beperkt meerverbruik nuttig omdat het weggedrag er met name in minder ideale omstandigheden wel bij vaart. Het 4MOTION-systeem verdeelt het koppel immers variabel en afhankelijk van de omstandigheden over de vier wielen. Op het droge betekent dat een meer voorspelbaar weggedrag, een hogere gripgrens, meer stabiliteit en finaal meer rijplezier terwijl de plus aan tractie vooral bij nat weer, sneeuw en op pokdalige of onverharde oppervlakken de veiligheid drastisch verhoogd. De constructeur benadrukt ook het grotere potentieel van deze uitvoering als trekauto, met een sleepvermogen van minstens 1.500kg bij een hellingsgraad van 8%. Om de onderzijde van de motor te beschermen tegen stenen of takken is een beschermplaat optioneel verkrijgbaar. Een rough-road-pakket met een stuggere ophanging en 2cm meer bodemvrijheid zal eveneens leverbaar zijn.

Vanaf heden kan de Golf V-klant de koppelrijke 105pk en 140pk (136pk in ons land) sterke TDI-motoren combineren met de meer geavanceerde aandrijflijn. Later zal die ook in combinatie met de 2.0 FSI benzinekrachtbron leverbaar worden. De 4MOTION heeft steeds recht op een zesversnellingsbak en is beschikbaar als Trendline, Comfortline en Sportline. De enige wijziging binnenin is een andere pookknop. Het uiterlijk is herkenbaar aan de 4MOTION-badge op de kofferklep en een uitlaatlijn die steeds voorzien is van twee zichtbare eindstukken.