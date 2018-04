Audi S4 Cabriolet te koop

Door: BV

udi stelt de sportieve topversie van de Cabriolet voor. Deze S4 is uitgerust met een V8-motor met een inhoud van 4.163cc die 344pk levert bij 7.000t/min. Het koppel piekt bij 3.500t/min op 410Nm. Omdat de motor met vijf kleppen per cilinder atmosferisch is, reageert de krachtbron zonder vertraging op de commando’s van het gaspedaal. De S4 Cabriolet haalt 100km/u in ten minste 5,9sec terwijl de elektronische begrenzer bij 250km/u de vlam uit de pijp haalt. De standaard manuele zesversnellingsbak die de kracht via een quattro-aandrijflijn en grote lichtmetalen 18-duimsvelgen op het asfalt overzet, kan tegen een meerprijs vervangen worden door een Tiptronic-automaat met even veel verhoudingen. Die kan bediend worden via peddels aan het stuur en beschikt daarnaast ook over een sport-programma. De S4 Cabriolet Tiptronic rondt de kaap van 100km/u na 6,2sec.

De wieltreinen bestaan uit vier armen per wiel vooraan en een onderliggend trapezium en bovenliggende dwarsdrager achteraan. De constructie is geheel uit aluminium om de niet-geveerde massa te beperken.

Het uiterlijk van de S4 Cabriolet verschilt beperkt van dat van de andere A4 Cabriolets. De bumper heeft grotere luchthappers, de xenon-koplampen hebben een titaniumkleurige binnensteun en de buitenspiegelhuizen bestaan uit gepolijst aluminium. Een specifiek radiatorrooster met verchroomde lamellen maakt de opsomming vooraan compleet. De achtersteven is herkenbaar aan de grote uitlaateindstukken aan beide kanten. Het interieur heeft recht op een instrumentenbord met wijzerplaten met een grijze achtergrond en speciale meters. De sportzetels zijn bekleed met een leder/Alcantara-combinatie en staan volgens de constructeur garant voor een optimale zijdelingse steun en een bevredigend langeafstandscomfort. De klant kan de S personaliseren met inlegplaatjes in koolstofvezel, gelakt zwart, geborsteld aluminium of generfd zilverberkgrijs. Een driespakig sportstuur met S-logo versterkt het sportieve karakter.

De combinatie met de manuele zesbak zal in ons land voor een basisprijs van € 62.100 van eigenaar wisselen. De S4 Cabriolet Tiptronic is vanaf een basisprijs van € 64.600 te koop.