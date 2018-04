Mean machine: MG ZT 260

Door: BV



anaf deze maand biedt MG ook op de Belgische markt de ZT en ZT-T (de break) 260 aan; de meest gemene MG tot op heden. De basis voor het model is het platform van de voorwielaangedreven ZT -zeg maar Rover 75-, maar de ingenieurs zorgden voor een nieuwe aandrijflijn die het vermogen via de achterwielen naar het asfalt versluist. Het platform moest daardoor voorzien worden van een nieuwe onderplaat voor en achter en een vergrote transmissietunnel om plaats te bieden aan de in lengterichting geplaatste versnellingsbak. Achteraan werd een nieuwe multi-link ophanging ontwikkeld. Die bestaat uit een subframe met zes bevestigingspunten dat het Hydratak differentieel herbergt en per wiel drie zijdelings geplaatste armen en een in de lengte geplaatste lichtmetalen draagarm. Racespecialist Eibach zorgde voor bladveren en de dempers zijn van Bilstein. Vooraan werd de basislayout -die de aandrijfkracht niet meer te verwerken krijgt- behouden, maar doorontwikkeld.

Onder de motorkap van de ZT 260 zit een 4,6l V8-krachtbron van Ford die in de VS op grote schaal gebruikt wordt voor de aandrijving van de Ford Mustang. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijftraps Tremec TR 3650 versnellingsbak die ook in het land van Uncle Sam gebouwd wordt. De dikke achtcilinder levert bij 5.000t/min. 260pk terwijl het koppel piekt bij 4.000t/min op 410Nm. Dat is voldoende om de 1.680kg zware berline of de 1.740kg zware break in respectievelijk 6,6 en 6,7 seconden naar 100km/u te lanceren. De topsnelheid is elektronisch begrensd bij 250km/u. Het gemiddelde gecombineerde verbruik bedraagt 13,2l/100km.

De uitrusting is bijzonder compleet met onder meer airco, 18-duim tienspaaks lichtmetalen velgen met 225/45-rubber, GPS-navigatiesysteem, Xenon-verlichting, zwart lederen interieur, parkeerpiloot en een elektrisch bediend schuifdak. De basisprijs bedraagt € 44.900.