Definitief: Citroën C4

p de Mondiale de l’Automobile in Parijs zal Citroën de C4, waarvan in Genève al een race-studie stond, voorstellen. Vandaag heeft de constructeur de eerste definitieve gegevens en beelden bekendgemaakt. Van bij de introductie krijgt de klant de keuze uit twee wagentypes: een berline en een eigenzinnig gelijnde coupé, elk met een specifieke stijl. Op die manier hoopt Citroën klanten met een meer uiteenlopende stijl aan zich te kunnen binden.

Beide modellen laten zich opmerken door een vloeiend lijnenspel met zuivere volumes, maar de vormgeving van de coupé is scherper, ranker en mondt uit in een opvallend vormgegeven achterpartij. De geschiedenis van Citroën verplicht het merk tot het afleveren van een aërodynamisch vooruitstrevend product. Beide koetswerkvarianten laten dan ook een Cx van 0,28 optekenen; een record binnen het segment.

Citroën koos voor het interieur voor een sobere hightech-stijl met simpele lijnen en contrasterende vlakken. De bedieningsfuncties zitten op de klassieke, ergonomisch verantwoorde locaties, maar voor het eerst biedt de constructeur voor haar compacte middenklasser ook een stuurwiel met geavanceerde bedieningsmogelijkheden aan (voor audio en telefoon bijvoorbeeld). Centraal bovenop het dashboard staat een display dat de gegevens weergeeft op een doorzichtig plastic plaatje en gebruik maakt van het daglicht. Een lichtsensor past het contrast ervan aan zodat het in alle omstandigheden perfect afleesbaar zou moeten zijn. Het merk met de dubbele chevron heeft ook veel aandacht besteed aan de geluidsisolatie met een specifieke ‘stille’ vorm voor de buitenspiegels en gelaagde zijruiten. Een gadget dat thuishoort in dezelfde categorie als het bloemenvaasje bij de VW New Beetle is de in het dashboard geïntegreerde parfumverspreider.

Citroën wil binnen de compacte klasse innoveren met een aantal nieuwe veiligheidselementen. Zo zijn een snelheidsbegrenzer, bandendrukcontrole of meedraaiende bi-xenon koplampen in dit segment zeldzaam. Helemaal nieuw is de AFIL. Dat systeem waarschuwt zowel op de autosnelweg als op hoofdwegen bij het onvrijwillig overschrijden van de wegmarkeringen. De bestuurder, die bijvoorbeeld door slaap overmand wordt, wordt verwittigd door middel van een triller die zich in de zit van de zetel bevindt, aan de zijde waar de wegmarkering werd overschreden.

Van bij de lancering zal het C4-gamma bestaan uit vijf benzinemotoren (1.4 16v tot 2.0i 16v met vermogens van 90 tot 180pk) en drie HDi-dieselmotoren van de laatste generatie. Die zullen tussen 92 en 138pk sterk zijn.