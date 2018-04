Heiko opsmukset voor Volvo S40/V50

Door: BV

eiko Sportiv ontwikkelde een set accessoires voor de recent gelanceerde Volvo S40 en V50 breakuitvoering, maar pakt ook de turbomotoren aan. Zo wordt het vermogen van de T5 met 30pk verhoogd tot 250pk en bedraagt de trekkracht van diezelfde motor na de Heiko-fitnesskuur 370Nm; 50Nm meer dan voorheen. De 2.0 common-rail turbodiesel krijgt een gelijkaardige boost en levert dan 163pk en even veel koppel dan de opgewerkte T5. Daarnaast biedt de tuner een uitlaatkit aan die kan bestaan uit een uitlaatstuk in roestvrij staal of een uitlaatdemper met dubbele uitlaat die vooral de benzinemotoren van een sportiever geluid voorziet. Een setje Heico sportveren die gecombineerd worden met Volution 18-duimsvelgen en 225/40 R18-rubber knabbelt 30mm van de bodemvrijheid af.

Een agressiever front kan verkregen worden door een voorspoiler die de donkere kunststof onderzijde van de voorbumper verbergt. Daarvan is ook een variant in de stijl van Volvo’s R-wagens met extra carbon-accenten. In de toekomst zal Heico het gamma nog uitbreiden met andere koetswerkaddenda en een sportgrille. Voor de binnenzijde kan je voortaan bij het merk terecht voor een reeks voornamelijk aluminium accenten.