Alfa Romeo Crosswagon Q4

Door: BV

A

fgelopen Autosalon van Genève toonden de Italianen voor het eerst de Crosswagon. Dat is een op de 156 Sportswagon gebaseerde SUV met een aangepaste look en permanente vierwielaandrijving. Nu de lancering tijdens de nazomer met rasse schreden dichterbij komt, geeft de autobouwer meer gegevens vrij. Zo maakt de constructeur bijvoorbeeld bekend dat de aandrijflijn die de kracht permanent over vier wielen verdeelt de naam ‘Q4’ krijgt, naar een in 1992 voorgesteld sportprototype van de 155. Ook een Sportwagon Q4 -dus zonder specifieke stijlkenmerken en een verhoogde ophanging- zal het aanbod komen vervoegen, maar dat mag geen verassing heten want Alfa Romeo maakte er geen geheim van vierwielaandrijving op meer modellen (optioneel) te willen aanbieden. Mogelijk volgt zelfs het complete gamma.

Om de Sportswagon om te vormen tot de Crosswagon zorgde het Arese Centre Stile voor nieuwe voor- en achterbumpers, beschermende zijprofielen, een specifieke grille, daklastdragers én een 6,5cm grotere bodemvrijheid. Het wegcontact wordt verzorgd door specifiek 225/55 R17-rubber. De combinatie van een grotere bodemvrijheid en gunstiger aan- en afloophoeken, extra beschermende elementen en een aandrijfsysteem met drie differentiëlen (het middelste is een zelfblokkerend Torsen C-systeem) moet ervoor zorgen dat de Crosswagon zich op ‘elk type weg’ goed voelt. De constructeur mikt uiteraard niet op zuiver off-road gebruik, maar besneeuwde wegen, een onverharde ondergrond, bergweggetjes of modderige bospaden mogen geen probleem vormen. Omdat het systeem het koppel dat elk wiel te verwerken krijgt, permanent kan laten variëren op basis van de omstandigheden zorgt het ook op gewoon asfalt voor een verbetering van de dynamische rijprestaties. Zo kan het bij acceleraties tot 80% van de kracht via de achterwielen sturen. Mede daardoor zou de Crosswagon ondanks een hoger zwaartepunt niet minder goed of dynamisch rijden dan de voorwielaangedreven Sportswagon. De ophanging werd herbekeken om de grotere wieluitslag te kunnen combineren met een hoge graad van comfort, zonder weerslag op de stuurinrichting. Vooraan maakt men daarvoor gebruik van een hoge dubbele wishbone-configuratie terwijl achteraan het McPhersonsysteem aangepast werd met dwarsbalken van ongelijke lengte.

Het interieur wordt voorzien van een specifieke aankleding, met onder meer een in de achteruitkijkspiegel ingewerkt kompas, een uniek (optioneel) lederpakket en een aangepaste tapijtenset. Met vier nieuwe specifieke lakkleuren, kan je de Crosswagon ook qua tint van de rest van het 156-gamma onderscheiden.

Alfa voorziet één krachtbron; de 150pk sterke Multijet 1.9l dieselmotor. Die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en levert 150pk bij 4.000t/min en 305Nm koppel bij 2.000t/min. Om het extra gewicht en de toegenomen dynamische eigenschappen van het Q4-systeem te compenseren, monteert het merk een performanter remsysteem. Dat bestaat uit grotere geventileerde schijven (330mm) en Brembo-remzadels met vier zuigers vooraan.

Zoals gezegd zal Alfa het Q4-systeem ook aanbieden op de Sportswagon. Die behoudt het gekende interieur en exterieur, maar heeft wél recht op de upgrade van het remsysteem. Ook hier wordt de combinatie met de 1.9JTD-motor en handbediende versnellingsbak gemaakt. Die past volgens de constructeur goed bij het toegenomen vermogen van het voertuig om zijdelingse acceleraties te verwerken. De topsnelheid bedraagt 200km/u en de spurt vanuit stilstand naar 100km/u zou slechts 10,2 seconden in beslag nemen. Hoeveel beide nieuwigheden moeten kosten is nog niet geweten.