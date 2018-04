Meer diesels voor nieuwe Astra

Door: BV

pel breidt zoals aangekondigd het dieselaanbod voor de nieuwe Opel Astra uit met twee versies van de 1.9 CDTI common-rail viercilinder van Fiat-origine. Deze hebben een cilinderinhoud van 1.910cc, meerkleppentechnologie en een turbocompressor met variabele geometrie en intercooler. De eerste variant levert 120pk terwijl de tweede, krachtigste diesel uit het Astra-aanbod, 150 paarden sterk wordt. De koppelkromme vlakt bij beide CDTI-motoren af op de piekwaarde die tussen 2.000 en 2.750t/min. constant ter beschikking blijft. In het eerste geval is dat bij 280Nm, in het tweede geval piekt de curve bij 320Nm. Beide motoren worden standaard gekoppeld aan een handbediende zesbak.

De motoren voldoen beide aan de Euro IV-emissienorm, maar niettemin biedt Opel voor € 495 nog een onderhoudsvrije partikelfilter zonder additieven aan. In het geval van de vijfdeurs laten beide motoren een verbruiksgemiddelde van 5,9l optekenen. Daardoor bedraagt de autonomie bijna 900km. De break lust drie deciliter meer. De prestaties van de krachtigste uitvoering laten dynamische rijprestaties toe; de acceleratie naar 100km/u kan in 8,9sec en de topsnelheid bedraagt 208km/u. De break moet daar nauwelijks wat op toegeven.

De 120pk-versie is als vijfdeurs verkrijgbaar vanaf € 19.200. Voor de krachtigste 1.9 moet u in uw begroting minstens € 20.400 voorzien. Voor € 700 extra levert Opel de Astra Break.