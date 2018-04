Hyundai Getz, Matrix en Santa Fe 'Olympia'

Door: BV

et Koreaanse Hyundai verbindt haar wel meer aan sportevenementen. De constructeur was bijvoorbeeld al sponsor van de voetbalkampioenschappen Euro 2000, Euro 2004 en van de Wereldbeker 2002 en het merk zal ook in 2006 partner zijn van het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Daarnaast ging de Belgische invoerder Korean Motor Company een partnership aan met het Belgisch Olympisch Comité om de Belgische atleten tot en met de spelen van 2008 in China te ondersteunen. De Belgische Olympische Atleten kunnen daardoor over een Santa Fe Diego beschikken.

Om die samenwerking wat meer in de kijker te zetten, heeft de constructeur de speciale serie ‘Olympia’ in het leven geroepen. Die zal verkrijgbaar zijn op de Getz, de Matrix en de Santa Fe. De Getz Olympia wordt leverbaar met de 1.1l 12v benzinemotor met 63pk of de 1.5 CRD driecilinder common-rail dieselmotor met 82pk en heeft onder meer recht op een elektrisch open dak, radio-cd-speler met RDS, mistlichten, centrale deurvergrendeling en buitenspiegels en deurhendels in koetswerkkleur. De 1.1 kost minstens € 9.699. De diesel is verkrijgbaar vanaf € 10.999. De vijfdeurs kost telkens € 400 extra.

De Matrix krijgt bovenop het GLS uitrustingsniveau airco, zijdelingse airbags, een sportgrille, dakspoiler en een radio-cd-unit. De beschikbare motorversies voor de Olympia zijn de 1.6 16v met 103pk (€ 14.399) en de 1.5 CRD met 82pk (€ 15.399).

De Santa Fe Olympia wordt steeds aangedreven door de 112pk sterke 2.0 CRD common-rail dieselmotor en beschikt over volautomatische airco, radio-cd-speler, GPS, een extra set tweeters voor een betere geluidsweergave, lichtmetalen velgen, een elektrisch schuifdak en leder- en chroomaccenten in het interieur. De uitvoering wisselt voor € 24.699 van eigenaar.

Alle klanten van Olympia-versies worden in samenwerking met Passage First Fitness voorzien van een pakket met onder meer een Gold fitness abonnement van 3 maanden, 2 rugzakken, 4 T-shirts, 2 gastenpassen en 2 kidspassen.