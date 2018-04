BMW X3 krijgt instapdiesel

Door: BV

n september zal BMW het motorenpallet van de X3 uitbreiden. De 2.5i, 3.0i benzinemotoren en 3.0d dieselkrachtbron, allen zescilinders, krijgen dan het gezelschap van de 2.0d viercilinder dieselmotor die al van bij de lancering werd aangekondigd. Verwacht wordt dat de nieuwe motorversie de verkoopstabellen van het model in ons land zal aanvoeren.

De dieselmotor maakt gebruik van common-rail directe inspuiting van de laatste generatie met een inspuitdruk tot 1.600bar. Bij 4.000t/min ontwikkelt de krachtbron 150pk. Het koppel piekt op 330Nm bij 2.000t/min. BMW zal in de aandrijflijn steeds een handgeschakelde versnellingsbak met zes verhoudingen opnemen. Het Sports Activity Vehicle accelereert daardoor naar 100km/u in 10,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 198km/u terwijl de koppelrijke motor vooral voor gezwinde tussenacceleraties zorgt. Zo zou je in vierde versnelling van 80 naar 120km/u moeten kunnen in 8,3 seconden. De tankinhoud brengt je bij een gemiddelde dorst van 7,2l/100km (gemengde cyclus) net geen 900 kilometer ver. De uitstoot is in overeenstemming met de geldende Euro III-norm. Vanaf september 2005 zal de krachtbron Euro IV-kwalificatie krijgen, onder meer door de toevoeging van een partikelfilter.

De 2.0d krijgt 235/55-rubber op 17-duims lichtmetaal. Uiteraard is ook deze uitvoering voorzien van de xDrive intelligente vierwielaandrijving naast stabiliteitscontrole en remassistentie. BMW zal in september ook op het hele gamma enkele details aanpassen. Zo zal het BMW Audiosysteem Business ook MP3-files kunnen afspelen, zal de optionele TV-tuner digitale signalen kunnen verwerken en komen er ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes op de passagierszetel vooraan.