Nu al CLS 55 AMG

e AMG-versie van de nieuwe CLS-Klasse wordt pas in de lente verwacht, maar de constructeur geeft nu -bij het begin van de bestelmogelijkheden voor de CLS 350 en CLS 500- al de eerste gegevens vrij. De huistuner van het merk met de ster zorgt voor een 5,5l V8 met compressor die 476pk en 700Nm zal leveren. In combinatie met een vijftrapsautomaat met SPEEDSHIFT-functie zal de combinatie zichzelf naar 100km/u lanceren in 4,7sec. Een begrenzer roept het geweld bij 250km/u een halt toe. De AMG-versie zal uitgerust zijn met AMG-sportstoelen met Nappa-leder en bixenonlampen met actieve verlichting in de bochten. Het prijskaartje is ook al bekend; de CLS 55 AMG zal te koop worden aangeboden tegen € 102.366.