Verkoopstart Mercedes CLS-Klasse

e Mercedes CLS-Klasse, die innoveert door z’n concept dat de dynamische lijn van een coupé combineert met de functionaliteit en interieurruimte van een sedan, werd op het Autosalon van Genève voorgesteld en kan vanaf heden besteld worden. Het aanbod bestaat voorlopig uit twee motorversies met 6 of 8 cilinders.

De CLS 350 wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde V6 die goed is voor 272pk en een maximumkoppel (vanaf 2.400t/min.) van 350Nm. Karakteristieken die volgens Mercedes perfect passen bij de 7G-Tronic zeventrapsautomaat waarmee de krachtbron standaard gecombineerd wordt. De combinatie haalt 100km/u na 7,0sec en laat een voor deze vermogensklasse laag gemiddeld verbruik optekenen van 10,1l/100km. Tot de basisuitrusting hoort onder meer automatische klimaatregeling THERMATIC, een audio-installatie, parametrische stuurinrichting en lichtmetalen 17-duimsvelgen met 245/45-rubber. Het prijskaartje bedraagt € 57.838.

De CLS 500 heeft een V8 met longinhoud van 5 liter onder de motorkap. Die krachtbron wordt eveneens aan de automaat met zeven verhoudingen gekoppeld en levert 306pk en 460Nm. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u terwijl de acceleratie naar 100km/u net geen volle seconde sneller verloopt dan met de V6. De meeruitrusting ten opzichte van de CLS 350 omvat pneumatische AIRMATIC DC-ophanging, de comfort-klimaatregeling THERMOTRONIC en lichtmetalen 18-duimswielen geschoeid met brede 245/40 R 18-banden. Vanaf € 71.269 is de uitvoering te koop. Op 2 oktober wordt de CLS-Klasse in het Belgische dealernetwerk gelanceerd.