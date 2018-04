Sneller kàn niet: nieuwe BMW M5

Door: BV

MW heeft concrete gegevens over de nieuwe M5 vrijgegeven en die liegen er niet om; de nieuwe M5 wordt niet alleen de krachtigste straat-BMW ooit gebouwd, maar ook de snelste sedan van dit ogenblik.

Zoals eerder al werd bevestigd, krijgt deze vierde generatie M5 een motorblok dat gebruik maakt van de kennis die het merk in de Formule 1 vergaarde. De V8 heeft dan ook plaats geruimd voor een edele V10, met twee vijfcilinderbanken die een onderlinge hoek van 90° vormen. De motor kan probleemloos omwentelingssnelheden tot 8.250t/min. verwerken en ontwikkelt niet minder dan 507pk en 520Nm koppel. Daarmee spurt de M5 naar 100km/u in 4,7sec. 200km/u staat na 15 seconden op de teller. De topsnelheid wordt elektronisch gelimiteerd op 250km/u, maar BMW zegt er in één adem bij dat de M5 zonder begrenzer tot 330km/u snel is. Op de beroemde ‘Nordschleife’ op de Nürbürgring kan de M het rondje volmaken in 8 minuten, waarmee hij het gros van de sportwagens het nakijken geeft.

Deze vierde M5 is een kwart krachtiger dan de uittredende generatie. Dat is, aldus de constructeur, ten dele te wijten aan het gebruik van de bi-VANOS variabele kleppentiming en individuele gaskleppen van de nieuwe krachtbron. Die zorgen voor een optimale verbranding tijdens elke cyclus wat het vermogen, de flexibiliteit en de reactietijd ten goede komt en ervoor zorgt dat de krachtbron voldoet aan de Euro IV-norm.

De kracht wordt op de aangedreven achterwielen overgebracht door een nagelnieuwe sequentiële versnellingsbak met 7 versnellingen. Die wisselt nog 20% sneller van versnelling dan de vorige generatie SMG-transmissie. De schakeldoos heeft 11 verschillende schakelprogramma’s; 6 voor de manuele- en vijf voor de automatische bediening. Het zesde manuele programma is gereserveerd voor de Launch Control functie die de bestuurder vanuit stilstand de snelst mogelijke acceleratie garandeert. Om het vermogen intelligent te beheren beschikt het model over een specifiek ontwikkeld DSC tractiecontrolesysteem. Dat is geheel uitschakelbaar.

Een MDrive-knop op het stuurwiel biedt de bestuurder de mogelijk om met een enkele druk op de knop het karakter van de M5 aan te passen naar een persoonlijke, via de iDrive geprogrammeerde instelling. De bestuurder kan daarin onder meer de DSC-modus, demperinstelling, de weergave van het tegen de vooruit geprojecteerde Head-up Display en zelfs de zetelinstelling van actieve zetels specifiëren.

M baseerde zich voor chassis, ophanging en besturing op de 5, maar toch zijn bijna alle standaardcomponenten vervangen. Een nieuw ultrakrachtig remsysteem zorgt ervoor dat de 1.755kg zware bolide van 100km/u naar 0 decelereert binnen 36m.

De M5 zal, zoals we reeds op het Autosalon van Genève konden ontdekken, herkenbaar zijn aan nieuwe voor- en achterbumpers, grotere luchthappers, zijprofielen, specifieke spiegels en een herkenbaar uitlaatsysteem met vier eindpijpen. Bredere wielbogen, die plaats bieden aan exclusief 19-duims lichtmetaal, maken het plaatje compleet. De M5 wordt in januari op de Europese markt verwacht. Het prijskaartje is nog niet bekend.