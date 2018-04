Prijzen Audi A3 Sportback

Door: BV

V

orige maand stelde Audi de eigenzinnige A3 Sportback voor. Vanaf heden is het model te bestellen en zijn ook de prijzen gekend. Zoals aangekondigd is er keuze uit de afwerkingsniveaus Attraction, Ambiente en Ambition. Het motorenpallet bestaat uit een 1.6 met 102pk, een 1.6 FSI met 115pk, een 2.0 FSI met 150pk, een 1.9TDI met 105pk en een 136pk sterke 2.0TDI. De absolute top van het gamma wordt uitgemaakt door de 3.2l V6 met 250pk. Die heeft steeds quattro-vierwielaandrijving en wordt enkel als Ambition geleverd, terwijl de andere voorwielaandrijving hebben. In het totaal bestaat het lanceringsaanbod uit 23 modelvarianten.

De 1.6 met 102pk, gekoppeld aan een Tiptronic-automaat met zes versnellingen, is de goedkoopste benzineversie voor ten minste € 21.580. Begin 2005 zal deze motor ook met een handgeschakelde vijfbak aangeboden worden. De 1.6 FSI kost minstens € 21.690 en de 2.0 FSI wisselt vanaf € 26.030 van eigenaar. De beide diesels zijn voor een basisprijs van respectievelijk € 21.890 en € 23.670 te krijgen. De 3.2 V6 quattro kost minimaal € 33.570.