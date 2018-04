Dit is de Peugeot 1007!

Door: BV

H

et merk met de leeuw heeft de eerste gegevens over de Peugeot 1007 bekend gemaakt. De 3,73m lange en 1,61m hoge monovolume is gebaseerd op de ‘Sesame’ concept. De Italiaanse ontwerper Pininfarina is verantwoordelijk voor de lijnen van het koetswerk.

De 1007 past voor Peugeot in een strategie om meer modellen te lanceren binnen het B-segment. Meer dan 35% van de wagens op de Europese markt horen immers tot dit marktdeel en de gerealiseerde volumes zijn de afgelopen 20 jaar met niet minder dan 72% gestegen. Naast de meer conventionele opvolger van de 107 wil Peugeot dus met deze 1007 een alternatief bieden. Tegelijk introduceert het merk, zoals we eerder al berichtten, een nieuwe nummering die het merk in staat moet stellen binnen de huidige herkenbare reeksen volumevarianten te commercialiseren. Er zou dus ook een 2007, 3007 of 4007 op til kunnen staan. De 1007 krijgt een traditionele kofferklep, maar twee laterale schuifdeuren die langs de koets naar achteren schuiven. Die leveren een opening op van 92cm die zowel voor- als achteraan (met naar voren klappende voorzetels zoals bij een driedeurs) een goede toegang moet verzekeren. De schuifdeuren worden door middel van een elektromotor en een kabel bediend. Ze zijn van binnen en van buiten te openen met hendels of door middel van de afstandsbediening.

Peugeot zorgde voor een fris ogend, intelligent interieur. Dat uit zich in tal van opbergmogelijkheden (waaronder schuiven onder de voorzetels) en een flexibele zetelopstelling. Zetels verwijderen kan niet, maar de achterbank is over een zeer ruime afstand van 23cm verstelbaar en kan in twee delen neergeklapt worden; enkel de rugleuning om lange voorwerpen te laden of om te gebruiken als schrijftablet of met het zitoppervlak voor een maximale laadlengte. Ook de passagierszetel vooraan laat de rugleuning dichtklappen voor het vervoeren van lange voorwerpen. Afhankelijk van de positie van de zetels varieert het laadvolume van 178 tot 364l of van 246 tot 416l.

Helemaal uniek is het Caméléo-concept voor het interieur. Dat bestaat uit niet minder dan 12 sets interieurelementen, elk bestaand uit 18 onderdelen, die de 1007-rijder in staat moeten stellen de wagen aan te passen aan hun smaak en gemoedstoestand. Peugeot zorgde er immers voor dat een groot aantal interieurelementen (vloermatten, deurpanelen, bekledingslatten op het dashboard, zetelkussenij) vervangbaar zijn. In het aanbod staan verschillende motiefjes, sierlijsten (voor rond de ventilatieroosters) en kleuren. Volgens Peugeot moet het omturnen van het interieur kunnen in 15 minuutjes.

Het aanbod zal bestaan uit twee op comfort gerichte versies en een sportievere variant (herkenbaar aan donkere koplampen, specifieke voor- en achterbumpers en een honingraatgrille). Er zal keuze zijn uit een 75pk sterke 1.4 (118Nm) en een 1.6 16v met 110pk (147Nm) voor de benzinerijders. De 70pk sterke 1.4HDi common-rail dieselmotor (160Nm) completeert het lanceringsaanbod dat later nog aangevuld zal worden. Er is, afhankelijk van de motorversie, keuze uit twee transmissies; een handgeschakelde vijfbak of een gerobotiseerde bak die ‘2 Tronic’ heet. De constructeur voorziet ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes en tot 7 plofkussen, waaronder één bij de stuurkolom om de knieën te beschermen.