Toyota showt sporthybride

p het Engelse Goodwood Festival of Speed toonde Toyota een sportversie van de Prius hybridewagen. Toyota verving de standaard 1.5l benzinemotor van de Prius door de krachtbron uit de Yaris T-Sport. Die heeft dezelfde cilinderinhoud, maar levert 99 in plaats van 79pk. Het elektrische deel van het hybride-systeem werd eveneens opgewaardeerd, met een output van 550 Volt, wat 50 Volt meer is dan de straatversie. Daardoor kon ook een krachtigere elektromotor gemonteerd worden, die nu goed is voor 82pk: het equivalent van een conventionele 1.4l verbrandingsmotor. Het gecombineerde vermogen bedraagt 145pk. De Prius GT werd bovendien op dieet geplaatst en verloor 180kg. Met een totaalgewicht van slechts 1.120kg duikt het exemplaar dan ook onder de 100kg/pk-grens.

Om de handelbaarheid te verbeteren werd de ophanging (dempers, veren en stabilisatorstangen) herzien. Bovendien werden de energiecellen voor het hybridesysteem boven de achteras geplaatst wat een quasi ideale gewichtsverdeling oplevert. Een voorspoiler en zijprofielen zorgen voor een agressievere look. Door de aanpassingen haalt de Prius GT 100km/u in 8,7sec, terwijl het verbruik bij een normale rijstijl ongewijzigd bleef. De Prius GT is een concept; er zijn geen plannen om de uitvoering te commercialiseren.