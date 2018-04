Abt bouwt supersnelle Audi A4 Avant

Door: BV

e Duitse tuner Abt heeft zijn verbeelding nog eens losgelaten op de Audi A4 Avant. Het resultaat is de Abt AS400. Die 400 is een verwijzing naar het vermogen van de 2.7l V6 Biturbo onder de motorkap. Het maximumkoppel bedraagt niet minder dan 500Nm. Daarmee haalt de break 100km/u in 4,7sec. De naald van de snelheidsmeter blijft net onder 290km/u steken. De wijzerplaat gaat alvast tot 320km/u. Een sportophanging, opgewaardeerde remmen en een roestvrij stalen uitlaatlijn met vier uitlaten completeren de technische aanpassingen. Het uiterlijk kreeg een agressievere look met een specifieke grille, koetswerkaddenda en titaniumkleurig 18-duims lichtmetaal. Abt zal 25 stuks van de AS400, desgewenst nog verder opgevoerd tot 450pk en met 19-duimsvelgen, bouwen. De kostprijs af-fabriek bedraagt € 94.900.