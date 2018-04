BMW stelt 4 nieuwe drieliterversies voor

Door: BV

et merk met de blauw-witte propellor zal in september vier nieuwe drieliterversies aan het gamma toevoegen. Het gaat om een 272pk diesel en een benzine van 258pk. De eerste komt onder de kap van de 5-Reeks Berline en Touring, met typeaanduiding 535d, en de tweede komt in het vooronder van de 6-Reeks Coupé en Cabriolet, herkenbaar aan de 630Ci belettering.

De zescilinder-in-lijn dieselmotor van BWM krijgt een nieuwe tweetraps drukvulling met een grote en een kleine turbocompressor. Die laat toe om een hoog koppel vanaf de laagste toerentallen te verzoenen met een maximaal vermogen bij hoge toerentallen. De kleine turbo bouwt immers vanaf de lage toerentallen een hoge overdruk op. Zijn groter broer neemt het over bij hoge toerentallen om het vermogen continue te doen stijgen. De motor levert dan ook 272pk bij 4.400t/min en een indrukwekkend koppel van 560Nm. 530Nm is vanaf 1.500t/min beschikbaar waardoor het vermogenspotentieel vergelijkbaar is met de huidige vierliter V8, die de 7-Reeks aandrijft, maar met een lager gewicht en verbruik. In vergelijking met de traditionele turbodieselmotoren van BMW is het toerentalbereik met ongeveer 400 krukasrotaties per minuut gestegent tot 5.000t/min, wat volgens de constructeur bijdraagt tot een sportief karakter.

Het cijfermateriaal mag er wezen; de 535d Berline haalt 100km/u in amper 6,5sec. De Touring heeft slechts een tiende meer nodig. De maximumsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,0l voor de Berline en 8,2l voor de Touring. Dat is een verhoging van slechts 2 deciliter ten opzichte van de 530d. Om vertragingen van hetzelfde hoge niveau te kunnen garanderen is een krachtig 17-duims remsysteem standaard. Een zestraps Steptronic-automaat is dat ook. De uiterlijke opsmuk, namelijk een aangepaste voorbumper en grotere ronde uitlaatpijpen, worden van de 545i overgenomen.

De BMW 6-Reeks wordt heden aangedreven door een edele V8 benzinemotor. Daar komt dus binnenkort een drieliter zescilinder bij. Een nieuwe krachtbron met een cilinderinhoud van 2.996cc die nadien ook de zescilinders-in-lijn van de andere BMW modellen zal vervangen. De krachtbron is goed voor 258pk bij 6.600t/min en ontwikkelt vanaf 2.500t/min. een maximumkoppel van 300Nm. De Coupé verbruikt met een manuele zesversnellingsbak gemiddeld 9,0l/100km. De automaat doet daar een halve liter bovenop. Voor de BMW 630i Cabrio liggen deze waarden respectievelijk op 9,6 en 9,9 liter per 100 km.

BMW heeft de verhoudingen van de schakeldozen in vergelijking met de 645Ci ingekort om beter bij de eigenschappen van de motor te passen. De krachtbron is immers minder krachtig, maar de wagens zijn gemiddeld ook 120kg lichter dan hun evenknie met acht cilinders. Met de manuele versnellingsbak schiet de BMW 630i Coupé in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/u (automatische versnellingsbak: 6,7 seconden), terwijl de BMW 630i Cabrio deze prestatie in 6,9 (7,2) seconden levert. De maximum snelheid van alle versies bedraagt 250 km/u.

De diameter van de remmen is iets minder groot dan bij de achtcilinder. 245/50 R17-rubber en nieuwe lichtmetalen velgen zorgen voor contact met het wegdek. De zichtbare kenmerken bestaan uit ronde, in plaats van ovalen, uitlaatpijpen, zwarte lamellen, in plaats van chromen, in de BMW-niertjes, en een mix van stof en leder voor de zetelbekleding.

Prijzen van deze vier nieuwe modellen worden in juli bekend gemaakt.