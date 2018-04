Peugeot 307 SW Roland Garros

Door: BV

aar aanleiding van de editie 2004 van het tennistoernooi Roland Garros en de 20ste verjaardag van het partnership tussen Peugeot en de Franse Tennisfederatie breidt de constructeur zijn Roland Garros-reeks uit met een nieuwe versie: de 307 SW Roland Garros. Die is gebaseerd op de 307 SW Pack en krijgt daarvan alle dynamische veiligheidselementen. Tot de andere uitrusting horen onder meer een variabele hydraulische stuurbekrachtiging, boordcomputer, elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels en automatisch vergrendelende deuren en achterklep.

De Roland Garros-uitvoering is leverbaar in cendré-grijs of Oakland-groen, krijgt een Roland Garros-schildje op de achterklep en heeft recht op een volledig lederen interieuraankleding. Die bestaat uit een combinatie van bruin en groen voor de zetels en bruin voor de deurpanelen en het dashboard. Het lederen stuurwiel krijgt voor de gelegenheid aluminiumkleurige inlegplaatjes. Naast een panoramisch glazen dak heeft de uitvoering steeds verwarmde zetels, koplampsproeiers, aluminium deurdorpels, autoradio, telefoon en GPS met een monochroom 16/9 display, parkeerhulp en donkere achterruiten.

De 307 SW Roland Garros wordt steeds aangedreven door een 2.0HDi-diesel met roetfilter van 136pk gekoppeld aan een handbediende schakeldoos met 6 verhoudingen. Het prijskaartje bedraagt € 27.450.