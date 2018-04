Pittig kleintje: Fiat Panda 1.3JTD

Door: BV

e kleine Fiat Panda doet het goed; het A-segment is in Europa op jaarbasis goed voor bijna 170.500 wagens en het afgelopen jaar waren daar niet minder dan 70.000 Panda’s bij. Dat is een marktaandeel van 41%. In ons land haalt de Panda een zeer verdienstelijk marktaandeel van 25%, dat niettemin wat achter blijft bij de rest van Europa. Een euvel dat de constructeur hoopt te verhelpen bij de introductie van een dieselkrachtbron. Het dieselaandeel in het compacte segment is momenteel beperkt. De constructeur rekent op voor de Panda op een dieselaandeel tussen 30% en 55%.

De 1248cc-motor -overigens de grootste uit het gamma naast de 1108 en 1242cc benzinemotoren- is goed voor 70pk bij 4.000t/min. en 145Nm koppel dat tussen 1.500 en 3.000t/min nagenoeg constant blijft. Uitstekend cijfermateriaal voor een compacte zelfontbrander. Dat is te wijten aan de hoogtechnologische bouw van de motor. De viercilinder, die dwars onder de motorkap wordt gemonteerd, heeft immers recht op dubbele bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, een turbolader en een common-rail directe inspuiting van de laatste generatie. Naast het verhoogde prestatiepotentieel zorgt de technologie ook voor een beperking van het verbruik (nauwelijks 4,3l/100km voor de gemengde cyclus) en de uitstoot. De Multijet voldoet immers ook zonder partikelfilter aan de Euro IV-emissienormen. De motor hoeft slechts om de 30.000km onderhouden worden en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak.

Met de grootste cilinderinhoud, het meeste vermogen en een koppeloverschot ten opzichte van de andere motoren (ook al haalt deze krachtbron in de Punto 180Nm koppel), is het niet verwonderlijk dat de Panda 1.3 Multijet de best presterende telg uit het gamma wordt. De topsnelheid bedraagt 160km/u en ook tijdens de acceleratie naar 100km/u is de combinatie een volle seconde sneller dan de 1.2l benzine. Na 13sec duidt de wijzerplaat een combinatie met drie cijfers aan. Hoewel dat ‘behoorlijk vlot’ is, geeft het in de praktijk de indruk ‘snel’ te gaan. Toch bleef van onze eerste kennismaking vooral het comfort hangen. Fiat is er immers in geslaagd zowel de versnellingspook als de pedalen van storende trillingen te vrijwaren en motorsteunen te monteren die het schokken van de diesel effectief opvangen. Reken daar nog een bovengemiddeld goede akoestische isolatie bij (zo heeft onder meer het motordeksel steeds een geluidswerende bekleding) en je wordt zelden of nooit geconfronteerd met de mindere kanten van dieselontbranding. De Panda is met een basisprijs van € 8.150 (1.1 8v Primo) de goedkoopste Europese vijfdeurs op de markt. De diesel kost minstens € 10.740, wat € 1.600 meer is dan een identiek uitgeruste 1.2. Een prijsverschil dat in deze klasse toch doorweegt, maar gedeeltelijk te verklaren is door de montage van krachtiger voorremmen. De Panda 1.3JTD is immers de enige versie die recht heeft op geventileerde schijfremmen vooraan.