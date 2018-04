VW Touareg met veel meer

Door: BV

ij topmerken is het heel gewoon dat de klant naast de standaarduitvoeringen van op zich al exclusieve wagens de mogelijkheid heeft de wagen naar eigen smaak aan te laden kleden. Audi heeft zo het Exclusive-programma, dat door quattro gedragen wordt, bij Mercedes biedt huistuner AMG diverse mogelijkheden en bij BMW heeft M het Individual programma. Volkswagen had daar geen nood aan, maar na de introductie van de Phaeton en de Touareg krijgt de constructeur nu ook vraag naar exclusieve uitvoeringen. Het merk start daarom ook met een Individual-reeks, die in dit geval niet bij een dochteronderneming, maar bij VW zelf wordt ondergebracht. Die zal later ongetwijfeld de Phaeton onder handen nemen. Van de Touareg werd al een uitzonderlijke uitgave bedacht; de W12. Die krijgt een twaalfcilinder in het vooronder en een opgesmukt uiterlijk (met o.m. 19-duims lichtmetaal en een dakspoiler). Het model zal in een beperkte oplage van “enkele honderden” stuks gebouwd worden. Of deze uitvoering ook naar België komt, wist invoerder D’Ieteren nog niet te bevestigen, maar de Individual-dienst zal in de nabije toekomst ook in ons land aangeboden worden.