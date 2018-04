Japanse Audi R8 wint 24 Uren van Le Mans

Door: BV

et meer dan 200.000 toeschouwers als getuige behaalde Audi afgelopen zondag een drievoudige overwinning tijdens de 24 Uren van Le Mans. De Japanner Seijji Ara reed de eerste R8 met een voorsprong van 41,354 seconden over de meet. De bolide van het Audi Sport Japan Team Goh stak zo met één van de kleinste verschillen uit de geschiedenis van de wedstrijd het Britse Audi Team de loef af. Audi wist de overwinning ook al in 2000, 2001 en 2002 te claimen. De winnende A8 legde 379 ronden af, een afstand van net geen 5.170km, en overtrof het afstandsrecord met vier ronden.