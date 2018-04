Vernieuwde Fiat Multipla startklaar

Door: BV

p het Autosalon van Genève stelde Fiat de vernieuwde Multipla voor. Die werd vooral uiterlijk onder handen genomen. Het interieur ontsnapte niet aan de verplichte opfrisbeurt van de stofjes, maar bleef verder ongewijzigd. De opstelling met twee zetelrijen met telkens drie individuele zitplaatsen en een bagageruimte van minimaal 430 en maximaal 1.300l bleef behouden.

De meest opvallende wijziging is de hertekende snuit die voortaan een meer conventionele vormgeving heeft. Het dubbele niveauverschil wordt weggewerkt. Verder zorgde Fiat voor nieuwe lichtunits en bumpers voor- en achteraan, een nieuwe grille met gemoderniseerd Fiat-embleem, dorpelbeschermers en stootstrips in koetswerkkleur en een hertekende kofferklep.

De originele Multipla werd in 1998 gelanceerd. Tijdens het eerste volledige verkoopsjaar werden er in ons land 1.427 stuks van verkocht, maar dat aantal werd nooit meer geëvenaard en viel terug tot 640 eenheden vorig jaar. Fiat verwacht van het opgefriste model dit jaar nog 490 exemplaren te slijten en mikt voor volgend jaar op 1.000 stuks. Vooral gehuwde koppels met een bovengemiddeld aantal kinderen en een leeftijd tussen 35 en 44 jaar kopen de Multipla.

Onder de kap van de Multipla huist een 1.6l 16v benzine met 103pk of een 115pk sterke 1.9JTD, die beiden de Euro III-kwalificatie hebben en dus voor oktober 2005 moeten vervangen worden door aangepaste motorversies die voldoen aan de Euro IV-emissienormen. De 1.9JTD is verkrijgbaar als Active voor € 20.200. De 1.6 16v is enkel verkrijgbaar als Dynamic voor hetzelfde prijskaartje als de 1.9JTD Active. De beter uitgeruste dieselversie wisselt voor € 21.700 van eigenaar.