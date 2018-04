Peugeot 406 Coupé Ultima Edizione

Door: BV

D

e 406 Coupé sierde sinds zijn lancering in 1997 al meer dan 105.000 maal de hoofding van een bestelbon, wat hem de best verkopende coupé van Peugeot maakt. Toch zit ook die succesvolle carrière in de laatste lijn naar de eindmeet, waar de opvolger wacht. In afwachting trekt Peugeot nog even alle registers open met een beperkte versie (2000 stuks) “Ultima Edizione”. Die is verkrijgbaar met alle motorversies; 2.0 benzine met automaat, 2.2l benzine, 2.2HDi en 3.0 V6 benzine.

De uitrusting bestaat onder meer uit een lederen interieur, elektrische en verwarmde zetels met geheugenstand, met leder beklede middenconsole, JBL geluidssysteem, elektrochromatische binnenspiegel, een genummerd opschrift “Ultima Edizione” en specifiek 16-duims lichtmetaal. De prijs blijft dezelfde als die van het gamma 406 Coupé Pack.