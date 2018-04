Voorbode nieuwe Ford Focus

Door: BV

O

p de Auto China 2004 autoshow in Beijing licht Ford een tip van de sluier over de nieuwe Focus. Het merk stelt er immers een Focus vierdeursconcept voor; een voorbode van de nieuwe Focus. Het model is duidelijk Europees gelijnd en de constructeur maakt er dan ook geen geheim van dit in essentie de richting is die de Focus uit gaat. De opvallende grote, ver doorlopende lichtunits zijn verdwenen en zullen plaats maken voor meer bescheiden lichtblokken die een vorm hebben die dichter bij die van de huidige Mondeo aanleunt. De lichtunits van de concept zijn ontwikkeld in samenwerking met Osram Opto Semiconductors en maken gebruik van de laatste evoluties op het vlak van LED verlichtingstechnologie. Om diepte en originaliteit in het ontwerp te brengen werd gekozen voor een ringvormige lichtbron. Ook voor de achterlichten worden LEDs gebruikt.

Strakke, scherpe lijnen leggen de nadruk op dynamisme, terwijl de vloeiende daklijn en zeer schuin gemonteerde achterruit van het showmodel de koets visueel verlengen. Unieke 7-spaaksvelgen met een diameter van 19 duim leggen samen met geaccentueerde wielbogen de nadruk op de rijeigenschappen van het model. De concept is uitgevoerd in een ‘Sapphire Ice’ koetswerkkleur. Een lak die quasi gelijk is aan zilvergrijs, maar een blauw diepte-effect geeft.

Hoe de nieuwe Focus er écht zal uitzien weten we in september als het model op het Autosalon van Parijs in wereldpremière gaat.