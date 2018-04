Prijzen Rover 45 / MG ZS

Door: BV

M

G-Rover heeft de prijzen bekendgemaakt voor de tweeling Rover 45 / MG ZS. De 45 is verkrijgbaar als vijfdeurs in combinatie met de 1.4i 16v basismotor voor € 14.200. De 1.6i 16v zal te koop zijn vanaf € 15.867 en is voor een toeslag van € 525 ook in de klassieke vierdeursuitvoering te verkrijgbaar. De 1.8 is dan weer enkel met het drievolumekoetswerk te krijgen en kost ten minste € 17.049. De 2.0 KV6 Stepspeed is de duurste telg uit het gamma met het prijskaartje van € 24.054. De 2.0 turbodiesel zal in de vijfdeursuitvoering voor minimaal € 16.927 van de hand gaan. De vierdeurs is ook verkrijgbaar als diesel voor de meerprijs van € 525. Rover stelt ook een upgrade van de zelfontbrander voor. Die kost € 300 en maakt de diesel 113pk sterk (i.p.v. 100 standaard).

De sportieve MG ZS krijgt steeds een koets met vier deuren en is verkrijgbaar met twee benzine- en twee dieselmotoren; een 1.8 met 120pk voor € 18.160, een 180pk sterke 2.5l V6 voor slechts € 22.895, een 100pk sterke 2.0l turbodiesel voor € 19.570 en een 115pk sterke variant van diezelfde 2.0TD voor € 19.870.