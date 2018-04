Eigenzinnig: Audi A3 Sportback

Door: BV

udi heeft de eerste gegevens van de A3 vijfdeurs bekendgemaakt. Die krijgt een uitgesproken dynamisch en vooruitstrevend uiterlijk en zal voortaan “Sportback” heten. De voorsteven wordt gedomineerd door het nieuwe Singleframe-radiatorrooster dat -na de A8 twaalfcilinder en de A6- ook Audi’s jongste telg siert. De flank valt op door een uitgesproken pijlvorm en een naar achter toe geleidelijk vlakker wordend silhouet, zoals bij een Coupé. De nieuwe 6,8cm langere achtersteven heeft achterlichtunits die doen denken aan de recente concept cars die de constructeur op diverse salons toonde.

Het interieur vooraan is identiek aan dat de A3 driedeurs, met uitzondering van de trapeziumvormige stijlelementen op het stuur; een verwijzing naar de vorm van de grille. Dankzij ver openende deuren krijgen de inzittenden achteraan een gemakkelijke in- en uitstap. De kofferinhoud is met een volume van 370 liter 2 deciliter groter dan die van de A3 met drie deuren. Een volume dat kan oplopen tot 1.120l, met de leuning van de achterbank volledig neergeklapt.

De Sportback zal aangeboden worden met 7 motoren. Dieselen kan met een 1.9TDI met 105pk en 250Nm en een 136pk (op niet-Belgische markten 140pk) en 320Nm sterke 2.0TDI. Bij de benzines zal het aanbod bestaan uit een 1.6l met 102pk en 148Nm, een 1.6l FSI met 115pk en 155Nm, een 2.0 FSI met 150pk en 200Nm en een 3.2l V6 met 250pk en 320Nm. Helemaal nieuw en een wereldpremière is de introductie van een 2.0 FSI turbomotor. Die is goed voor 200pk en levert een hoog maximumkoppel van 280Nm tussen 1.800 en 5.000t/min. Met die motor (in combinatie met een handgeschakelde zesbak) haalt de A3 Sportback 100km/u in 7,1sec en kan een topsnelheid van 234km/u bereikt worden. Afhankelijk van de motor wordt de Sportback met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak geleverd. Optioneel kunnen de krachtigste benzine- en dieselversies (2.0 TDI, 3.2 V6 en de nieuwe 2.0T FSI) ook met de DSG schakeldoos geleverd worden. Die automatische transmissie maakt gebruik van een dubbele elektrohydraulisch gestuurde koppeling en presteert nog beter. De 2.0 FSI en 1.6 kunnen dan weer aan een Tiptronic automatische zesbak gekoppeld worden.

De Sportback zal verkrijgbaar zijn als Attraction, Ambition en Ambiente. Naast verschillende wielen en uitrustingen onderscheiden de lijnen zich ook van elkaar door de bekledingsstoffen, sturen en sierlijsten. De officiële prijzen zijn nog niet vastgesteld, maar importeur D’Ieteren rekent op een meerprijs van ongeveer € 1.000 in vergelijking met de driedeurs. De voorverkoop start in juli. Vanaf oktober worden de eerste leveringen verwacht.