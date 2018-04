Volvo S60, V70 en XC70 opgefrist

Door: BV

D

e Zweden hebben besloten dat de S60, V70 en XC70 intussen de leeftijd hebben bereikt waarop ze enige esthetische opsmuk kunnen gebruiken. De aanpassingen bestaan onverkort uit de typische facelift-elementen, maar de verschillen zijn op z’n zachtst gezegd subtiel te noemen. De bovengenoemde modelreeks heeft recht op nieuwe lichtunits met helder afdekglas (zowel voor- als achteraan), een nieuwe achterbumper en een andere, zachte, snuit. Die is 2cm groter dan voorheen en is bij een aanrijding veiliger voor zwakke weggebruikers. De stootstrips zijn nieuw en voortaan verkrijgbaar in een aantal uitmonsteringen (onder meer met een sierlijst in chroom) om de wagen nog beter af te kunnen stemmen op de smaak van de klant. De zijprofielen zijn voortaan eveneens uitgevoerd in koetswerkkleur, behalve bij de XC70. Volvo maakt van de gelegenheid gebruik om de modellen wat meer van elkaar te onderscheiden. Zo heeft de S60 voortaan een sportieve grille en ronde mistlichten, krijgt de V70 trapeziumvormige mistlampen en een uitgesproken elegante grille en werd de XC70 voorzien van een nog stoerder ogende aluminiumkleurige beschermplaat. Voor de sportieve S60 zal de constructeur nu ook een koetswerkkit aanbieden.

Het interieur was al een toonbeeld van ergonomie. Het is dus niet verassend dat er op dat vlak geen wijzigingen te melden zijn. De constructeur past wel de middenconsole aan. De kunststof bedieningspanelen zijn voortaan immers omzoomd met een sierband met hout- of aluminiummotief. Om beter in te spelen op de vraag van het Amerikaanse cliënteel, werden ook bekerhouders toegevoegd. Tegelijkertijd werd het uitzicht en het gevoel van de dashboardpanelen verbeterd. Het zitmeubilair hoorde al tot de wereldtop, maar Volvo wist de zetels toch nog op enkele punten te verbeteren. Niet dat we dat tijdens onze testritten gemerkt hebben; we zaten vroeger al, en zitten heden nog altijd als de beste achter het stuurwiel. Op uitrustingsvlak is het te melden nieuws een harmonisering van de versies voor heel Europa. Daardoor zijn de drie modellen voortaan verkrijgbaar als KINETIC, MOMENTUM en SUMMUM.

Dat Volvo veiligheid hoog in het vaandel draagt is algemeen bekend. Toch was het al een tijdje geleden dat de constructeur met het grootste veiligheidscentrum van het Westelijk halfrond nog wat nieuws had voorgesteld op het vlak van actieve veiligheid. Kritiek die nu door de constructeur wordt gecounterd met de voorstelling van BLIS. Dat staat voor Blind Spot Information System; een cameragestuurd systeem dat middels een lichtsignaal waarschuwt voor obstakels in de dode hoek. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor vracht- en bestelwagens. Volvo is de eerste constructeur die het zal aanbieden op een personenwagen. De eerste test was weliswaar voldoende om te bevestigen dat het systeem werkt, maar de echte voordelen ervan zijn ons nog niet duidelijk. Spijtig vinden we dat het systeem wel wagens, vrachtwagens en zelfs motorfietsen kan detecteren, maar niet reageert op fietsers. Een zaak van haal- en betaalbaarheid aldus Volvo, dat ongetwijfeld de mogelijkheden zal uitbreiden naarmate de technologie goedkoper wordt. Nog een primeur is waterafstotend glas dat optioneel verkrijgbaar is voor de buitenspiegels en de voorruit. Dat verbetert de zichtbaarheid bij regenweer. Verder meldt Volvo nu ook dat de passagiersairbag voortaan uitschakelbaar is, zodat vooraan ook kinderzitjes kunnen worden gemonteerd.

Onderhuids wijzigt er niet erg veel, tenzij je opteert voor het ‘Active chassis’ of de T5 turbomotor. Het Four-C chassis, met continue computergestuurde dempingsregeling, werd eerst op de vierwielaangedreven S60 R en V70 R en vervolgens op de S80 geïntroduceerd, maar is vanaf heden ook te bestellen voor de S60, V70 en XC70. Volvo heeft het systeem overigens een upgrade gegeven. Er werd vooral gezorgd voor een groter contrast tussen de comfort- en de sportinstelling. Met succes, al had de sport-setting voor ons nog wat extremer gemogen.

De T5 wordt voortaan gekoppeld aan een automatische vijftrapsautomaat of een handgeschakelde zesbak (die omwille van het hogere pretgehalte onze voorkeur wegdraagt) die afkomstig zijn uit de R-uitvoeringen. Door de motor onder meer van variabel opererende in- en uitlaatkleppen te voorzien, de cilinderinhoud te vergroten van 2,3 naar 2,4l en een nieuwe turbo (eveneens afkomstig uit de R-modellen) te monteren, wordt die nog krachtiger. Het vermogen steeg met 10pk naar 260pk. Het koppel nam met 20Nm toe naar 350Nm. De grootste opsteker is evenwel het verloop van de koppelkromme. Bij de vorige versie kwam bij 1.800t/min. 240Nm vrij. Vanaf heden is dat 305Nm en dat laat zich voelen tijdens de acceleraties en hernemingen. De S60 T5 spurt in 6,5sec naar 100km/u. Verbeterde prestaties die vragen om opgewaardeerde remmen. De schijfdiameter vooraan nam toe van 286 naar 316mm, wat tijdens onze afmattende testsessie ruim voldoende bleek te zijn.

De S60 modeljaar 2005 zal verkrijgbaar zijn vanaf € 28.310. De V70 moet minstens € 32.660 opbrengen terwijl aan de XC70 een prijskaartje van ten minste € 39.580 hangt. Van de S60 en V70 hoopt de constructeur telkens 70.000 stuks te slijten. Het verkoopsdoel voor de XC70 bedraagt 35.000 eenheden.