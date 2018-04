Motoren nieuwe A-Klasse gekend

Door: BV

ercedes geeft geen beelden van de nieuwe A-Klasse vrij tot het einde van deze maand, maar de constructeur met de ster maakte wel al het motorenpallet bekend.

In het totaal zal er keuze zijn uit 7 krachtbronnen. De drie diesels uit het aanbod zullen allen nieuw ontwikkeld zijn, terwijl er op het benzinefront één nieuwigheid te melden valt. Dat wordt de A200 Turbo; een viercilinder met turbocompressor die 193pk sterk zal zijn. De diesels krijgen ten opzichte van het uittredende model een grotere cilinderinhoud, een hogere inspuitdruk en common-rail injectie van de tweede generatie. De A160 CDI wordt 82pk en 180Nm sterk. 9% meer vermogen en 12,5% meer koppel dan momenteel het geval is. De A170 CDI wordt in het gamma vervangen door een A180 CDI die 109pk sterk wordt. Een A200 CDI zal met 140pk de meest dynamische dieseloplossing bieden. Een optionele partikelfilter zal bij de dieselmotoren de uitstoot van roetdeeltjes met 99% verminderen.

Mercedes zal tegelijk een nieuwe handgeschakelde versnellingsbak met zes verhoudingen introduceren. Daarnaast zal het merk ook haar eerste automaat met continue variabele transmissie (CVT) voorstellen. Tegen een meerprijs zal die gecombineerd kunnen worden met alle motoren. De nieuwe A wordt nog dit najaar gelanceerd.