p de Autoshow in Birmingham stelt Rover niet alleen de nieuwe de opgefriste 25 en 45 voor, het merk toont er ook de Rover 75 Limousine. Die heeft een 20cm langere wielbasis en een surplus aan ruimte die volledig aan de achterste passagiers gewijd wordt. De Limousine krijgt de opvallende snuit van de 75 V8, die in Genève werd voorgesteld en waarvan de grille afwijkt van de rest van de 75-reeks. De V8 met achterwielaandrijving laat zich evenwel niet combineren met het langere koetswerk. Onder de kap komt een 2.5l V6 benzine of een 2.0l dieselmotor. De aandrijving gebeurt op de voorwielen. Rover kondigt ook aan de lange variant voortaan zelf te bouwen in haar productiefaciliteit in Longbridge. Voorheen werd beroep gedaan op een koetswerkbouwer.