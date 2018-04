Vernieuwde Toyota Corolla onthuld

Door: BV

B

egin deze maand kondigden we de komst van een opgefriste Toyota Corolla aan. Intussen werd het model op het Autosalon van Madrid getoond en zijn er meer gegevens beschikbaar.

De aanpassingen die Toyota doorvoert aan het in 2001 gelanceerde model zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek bij klanten. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat de Corolla nu beter scoort bij mannen en vrouwen van vooraan in de dertig. Door nieuwe voor- en achterbumpers te monteren wordt het uiterlijk robuuster. De driedeurs krijgt naast nieuwe druppelvormige koplampen op de snuit ook een opvallende bult op de motorkap die loopt van het logo tot aan de voorruit. Samen met de nieuwe grille benadrukt die de familieband met de nieuwe Corolla Verso. De berline en break-uitvoering evolueerden dan weer meer in de richting van de Avensis. Tot slot ook nog melden dat de achterlichtunits voortaan voorzien zijn van twee witte cilinders op een rode achtergrond.

Binnenin zorgt nieuw bekledingsmateriaal voor een modernere uitstraling. Enkel het stuurwiel binnenin is hertekend, maar de constructeur paste wel de uitrusting van zo goed als alle modellen in positieve zin aan; Een akoestische drielagige voorruit, afkomstig van de Verso, is standaard op de diesel en de T-Sport en zorgt voor een betere geluidsisolatie.

De T-Sport zelf was onderwerp van een nog ingrijpender aanpassingsprogramma. Het model heeft recht op een heel nieuwe set koetswerkaddenda die nog agressiever zijn en de lijn accentueren. Om de stabiliteit bij hoge snelheden te verbeteren werd de onderzijde van het chassis afgevlakt. De besturing werd directer, met tot doel het verkrijgen van een directere besturing. Door een lagere overbrengingsverhouding wordt het aantal stuuromwentelingen (van aanslag tot aanslag) teruggebracht van 3,5 naar 3,2. Een unicum is de ophanging. Die is helemaal nieuw (schroefveren, dempers, veerwegbegrenzers en stabilisatorstangen) en is uitgerust met prestatiedempers. In de achterste schokdempers worden terugslagveren gebruikt die in bochten helpen om de wagen in de juiste richting te trekken en te stabiliseren. Het koetswerk werd ook 20mm verlaagd ten opzichte van de vorige versie.

Wie al dat sportiefs wel ziet zitten, maar op zoek is naar een budgetvriendelijker oplossing, kan voor de nieuwe sportversie opteren. Die is gebaseerd op het instapmodel (Terra), maar heeft stijlelementen die geënt zijn op de T-Sport.

De voornaamste onderhuidse aanpassing is de introductie van een nieuwe basis-dieselmotor. Het gaat om de 1.4 D-4D, afgeleid van 75pk sterke dieselkrachtbron in de Yaris, maar met 51 nieuwe onderdelen. Daardoor levert de motor een vermogen van 90pk. Dat is exact evenveel als de zwaardere en fiscaal ongunstige 2.0 D-4D die hij vervangt. Het koppel bedraagt 190Nm. Standaard wordt de motor gekoppeld aan een handbediende vijfbak, maar ook een gerobotiseerde bak hoort tot de mogelijkheden. Van 0 naar 100km/u kan in 13,3sec en de topsnelheid bedraagt 180km/u. Andere motorkeuzes zijn een 2.0 D-4D met 116pk, een 1.4 VVT-i van 97pk, een 1.6 VVT-i van 110pk en een 1.8 VVTL-i van 192pk voor de T-Sport.

De veiligheid werd verbeterd door VSC (Vehicle Stability Control) beschikbaar te maken op alle versies, net als gordijnairbags, en de frontale plofkussens te faseren. Grotere buitenspiegels moeten het zicht op het achteropkomend verkeer verbeteren.

De lancering is, afhankelijk van het land, voorzien van juni tot het einde van de zomer. Toyota hoopt dit jaar in Europa 175.000 Corolla’s te verkopen. Meer dan 66.000 daarvan zouden van het nieuwe model moeten zijn.