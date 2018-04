Productieversie Renault Modus

Door: BV

e Modus werd als concept voorgesteld op het Autosalon van Genève en Renault maakte er toen al geen geheim van dat het model nog dit jaar in productie zou gaan. Onder meer Parijs werd toen getipt voor de voorstelling van de definitieve productieversie, maar het is Madrid geworden. Nog deze herfst zal het model bij de dealer te vinden zijn.

De constructeur ontwikkelde de Modus naar eigen zeggen om de vraag naar slimmere, veelzijdige en ruime voertuigen binnen het B-segment op te vangen. De Modus zal dus het derde compacte model van de constructeur zijn, naast de Twingo en de Clio. Het model is met een lengte van 3,792m 19mm langer dan de huidige Clio. In het interieur is plaats voor vijf inzittenden. De meeste van de innovatieve items van het prototype zijn gebleven. De achterbank is ingedeeld in twee of drie afzonderlijke zitplaatsen en kan verschoven worden. De koffer bestaat uit twee delen, die opengeklapt kunnen worden in tegengestelde zin -zoals bij de Citroën C2- of samen als een conventionele klep fungeren. Het werk van de interieurdesigners bestond er vooral uit de Modus een aangenaam en zacht aandoend interieur mee te geven. Dat vertaalt zich vooral in bolle vormen, zachte tinten en soft-touch afwerking voor de plastics. Zoals bij elke monovolume van het merk staat de tellergroep centraal, bovenop het dashboard, maar het design is conventioneler dan wat het showmodel deed vermoeden. Een bijna volledig in glas uitgevoerde dakhemel (optioneel) en een groot glasoppervlak van 3,56m² moeten, in combinatie met dunne stijlen, een gevoel van ruimte creëren.

Renault biedt in het hele gamma veel personaliseringsmogelijkheden, en dat zal bij deze nieuwe telg niet anders zijn. Er zijn vijf verschillende afwerkingsniveaus (Authentique, Dynamique, Expression, Privilège en Initiale dat in 2005 op de markt komt) die telkens nog naar smaak uit te rusten zijn. Een hoogte van 1,589m moet onder meer zorgen voor een “best-in-class” hoofdruimte. De kofferruimte zal, afhankelijk van de opstelling van de achterbank, tussen 198 en 247l groot zijn. Onder de uitrustingsmogelijkheden vallen onder meer een lederen interieur, een Carminat Navigatiesysteem, Bi-Xenon koplampen, ingebouwde telefoon en tal van opbergmogelijkheden zoals onder de zit van de passagierszetel vooraan.

Modus wordt gebouwd op een nieuw onderstel dat gebruikt maakt van McPherson armen voor de voorophanging en een torsie-as met geprogrammeerde vervorming heeft achteraan. De architectuur werd samen met Nissan ontwikkeld en zal gebruikt worden voor de toekomstige modellen van beide merken in het A- en B-segment. Het motorenpallet raakte eerder al bekend en zal bestaan uit drie 16-kleps benzinemotoren; een 1.2 met 75pk, een 1.4 met 98pk en een 113pk sterke 1.6. Alle motoren met uitzondering van de 1.4 voldoen aan de Euro IV-norm. Een 88pk-versie van de 1.6 zal beschikbaar zijn op de markten waar de Euro IV-norm binnenkort verplicht wordt, zoals de onze. Dieselen kan met de 1.5dCi-motor die 68 en 86pk sterk worden (65 en 80pk voor niet Euro-IV markten). Alle motoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een automatische bak met vier verhoudingen wordt optioneel voor de 1.6 16v benzine.

De veiligheidsuitrusting zal, al dan niet optioneel, bestaan uit ABS van de laatste generatie met noodremhulp, tractiecontrole en stabiliteitscontrole met onderstuurcompensatie. Als het desondanks toch fout gaat, moeten een ultrastijve structuur, driepuntsgordel op alle zitplaatsen, ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes en een hele collectie plofkussens (6 stuks: 2 frontaal, zijairbags vooraan en gordijnairbags) de gevolgen minimaliseren. Een primeur voor het segment is de adaptieve bochtverlichting die Renault beschikbaar zal stellen.

De Modus zal enkel in het Spaanse Valladolid van de band lopen. Het prijskaartje is nog niet gekend.