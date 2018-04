Nog meer cosmetica bij MG-Rover

Door: BV

et Britse MG/Rover lijkt wel in een overdrive-versnelling geschoten. Van de échte nieuwe modellen is er, met uitzondering van de CityRover, nog niets te bekennen, maar de Britten zijn aan het liften geslagen dat het een lieve lust is. De tandem 75/ZT stond in Genève en in Birmingham zal de 45/ZS staan. Daarbij komen nu ook nog de opgefriste versies van de Rover 25 en de MG ZR.

De aanpassingen liggen bij beide modellen in de lijn der verwachtingen. Het uiterlijk werd bedacht met een nieuwe voorbumper, een andere grille, nieuwe badges en lichtunits met dubbele optieken achter helder afdekglas. Achteraan vinden we een nieuwe kofferklep die voortaan ook gewoon met een hendel kan geopend worden en een andere bumper. Zoals steeds houdt Rover het op een klassieke styling, met chroomaccenten en mat zwarte elementen terwijl de MG moderner gelijnd is met een agressiever front, bredere bumpers en een grotere luchthapper. Een ander design voor de lichtmetalen velgen maakt het plaatje compleet.

Vooral binnenin had de kleinste MG-Rover telg het moeilijk om z’n leeftijd te verbergen. Niet verassend dus dat er behoorlijk wat aandacht werd besteed aan de binnenzijde. Het dashboard is geheel nieuw en omvat een modern instrumentarium onder een bolle schaduwkap, een hertekende middenconsole met “soft-touch”-schakelaars en ronde ventilatieroosters met chroomrandjes. Bij Rover wordt de aankleding klassiek gehouden met onder meer keuze uit drie houtsoorten voor de sierstukken. Bij MG overheerst sportiviteit en zijn de elementen in zwarte of grijze kunststof uitgevoerd.

Naast andere meer voor de hand liggende aanpassingen als nieuwe koetswerkkleuren en aangepaste interieurbekledingen, heeft men bij MG-Rover ook enkele aanpassingen doorgevoerd die de rijervaring moeten verbeteren. Zo staat het koppelingspedaal lager en moet het rempedaal voortaan meer feedback geven. Beide modellen gaan eind deze maand op de Autoshow in Birmingham in première, naast de 45/ZS. Begin september zouden ze in België bij de dealer moeten staan.