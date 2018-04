Prijzen nieuwe Skoda Octavia

Door: BV

p het Autosalon van Genève toonde Skoda de nieuwe Octavia. In juni zal het model ook bij ons bij de dealer staan. Het aanbod zal bestaan uit vijf motorversies en -afhankelijk van de uitvoering- drie uitrustingsniveau’s. Benzinerijders kunnen opteren voor een 1.4 met 75pk, een klassieke (monopoint-injectie) 1.6 met 102pk en een direct ingespoten 1.6 FSI met 115pk. Dieselen kan met de 105pk sterke 1.9TDI en een 140pk krachtige 2.0TDI.

De uitrustingsmogelijkheden bestaan uit Classic voor de twee lichtste benzinemotoren en de basisdiesel, met onder meer 4 airbags, driepuntsgordels op alle zitplaatsen, centrale deurvergrendeling, elektrisch bediende ruiten vooraan (behalve op 1.4) en een in de hoogte verstelbare bestuurderszetel. De Ambiente-uitvoering krijgt daar bovenop onder meer Airco, een neerklapbare achterbank en een boordcomputer. De uitvoering is verkrijgbaar voor alle motoren behalve de 1.4. De hoogste versie heet Elegance en krijgt onder meer lichtmetalen velgen, automatische airco, snelheidsregelaar, zijdelingse hoofd-airbags en mistlichten. Net als Ambiente laat deze uitvoering zich niet met de 1.4 combineren.

De goedkoopste benzine-uitvoering zal verkrijgbaar zijn vanaf € 13.990. De 1.6 MPI kost ten minste € 15.090 terwijl de 1.6 FSI (weliswaar in een hogere uitvoering) te krijgen is vanaf € 17.690. Dieselen met 105pk kan vanaf € 16.790. Een 2.0TDI kan pas vanaf € 20.290 de uwe zijn. De duurste uitvoering in de lijst is de 2.0TDI 140pk DSG Elegance met een prijskaartje van € 23.990. Skoda belooft alvast nog interessantere nettoprijzen om de marktintroductie te vieren. Wie de huidige Octavia beter vindt, hoeft ook niet te wanhopen want het model blijft gewoon in productie.