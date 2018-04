Actiemodel smart roadster

Door: BV

mart produceert van de roadster een speciale editie; de speedsilver. Die krijgt de 82pk sterke motor en is onder meer uitgerust met een elektrisch bediende softtop die tijdens het rijden kan geopend of gesloten worden. Airco en wijzers op het instrumentenbord voor de motortemperatuur en de laaddruk zijn ook steeds aanwezig. Het meest in het oog springende kenmerk is evenwel de zilvergrijze koetswerkkleur, gecombineerd met een zilverkleurige tridion veiligheidscel. Die “speedsilver metallic” afwerking is normaal voor de BRABUS-versies voorbehouden.

De smart roadster speedsilver zal in België verkrijgbaar zijn voor € 20.290, wat een besparing van ongeveer € 750 betekent. Het model kan uitgerust worden met alle opties met uitzondering van de zwarte veiligheidsstructuur en andere koetswerkkleuren.