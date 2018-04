Meer over de Rover 45 / MG ZS

Door: BV

erder al gaf MG/Rover de eerste beelden en summiere gegevens vrij van de opgefriste 45/ZS tweeling. Inmiddels zijn meer gegevens en fotomateriaal beschikbaar.

Aan de huidige MG-Rover verhouding wijzigt niets; de Rover blijft de stijlvolle en op comfort gerichte variant, terwijl MG kiest voor sportiviteit en een meer provocerende koetswerkstijl. Door de aanpassingen groeien de wagens ook een tikkeltje verder uit elkaar. Het exterieur werd telkens voorzien van nieuwe voor- en achterbumpers en koplampunits met geïntegreerde optieken. Een nieuwe grille die meer gelijkenissen vertoont met die van de kleine roadster, de TF, en een brede voorspoiler zorgen bij de MG voor een agressiever uiterlijk. De Rover krijgt een minder opvallende voorstyling. Achteraan trekt een nieuwe kofferklep de aandacht. De nummerplaat kreeg een inplanting in de bumper, waardoor de achterpartij meer in balans lijkt. Bij de beide merken zorgt een discreet latje op het kofferdeksel voor betere aërodynamische eigenschappen en een dynamischer uitstraling. Voor het topmodel, de ZS 180, ontwikkelde MG een opvallende koetswerkkit die op de andere MG-versies optioneel verkrijgbaar is. Die bestaat onder meer uit spatbordverbreders, kieuwen achter de voorste spatborden en breder 17-duims lichtmetaal. Ook nog melden dat MG de ZS levert met gelakte spiegelhuizen, terwijl Rover dat onderdeel chromeert.

Binnenin, waar de leeftijd van het ontwerp het meest zichtbaar was, vinden we een nieuw dashboardpaneel, middenconsole en instrumentarium. Dat is voorzien van ronde verluchtingsmonden (onder meer voor de nieuwe airco). Bij Rover overheerst hout dat in twee kleuren verkrijgbaar is en een lichtgrijze of houtskoolkleurige interieurbekleding. MG kiest sowieso een donkere aankleding met een metallic-effect voor de bovenzijde van het dashboard en zilverkleurige accenten. De hertekende stoelen zijn ergonomischer en steunen beter dan de exemplaren die tot nog toe werden ingebouwd. De verouderde schakelaars op de middenconsole zijn vervangen door ‘soft-touch’ exemplaren en aan de stuurkolom vinden we nieuwe bedieningshendels.

De nieuwe prijzen zijn nog niet bekend gemaakt. In juni worden de modellen op de Belgische markt geïntroduceerd.