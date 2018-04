Nieuw: Toyota Yaris Blue

Door: BV

oyota voegt een nieuwe telg toe aan het Yaris-aanbod. De nieuwe versie Yaris Blue is -zoals de naam suggereert- opgebouwd rond het thema blauw en zal verkrijgbaar zijn in twee blauwe koetswerkkleuren waaronder het nieuwe exclusieve Jupiter Blue. Andere kenmerken zijn bumpers in koetswerkkleur, lichtmetalen velgen, een verchroomde uitlaat en mistkoplampen.

In het interieur wordt de styling doorgetrokken met een blauwe bekleding. Vanaf het Sol-niveau worden opgewaardeerde voor- en achterzetels met een grijze en blauwe stof bekleed. Een bijpassende deurbekleding versterkt het raffinement. Een lederomrand stuur met blauwe stiksels is standaard, net als een verchroomd inzetstukje voor de lederen versnellingspook. Uit de Yaris T-Sport worden de koolstofaccenten op de bedieningsknoppen van de airco en de ruiten overgenomen. Een audiosysteem met 4 luidsprekers en bedieningsknoppen aan het stuurwiel, specifieke tapijten en vloerdrempels zijn eveneens steeds aanwezig.

De Yaris Blue is verkrijgbaar met een 1.0 VVT-i benzinemotor met 65pk, een 1.3 VVT-i motor met 87pk en de 1.4l D4-D dieselmotor met 75pk. Die worden allemaal gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen.