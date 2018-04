Caterham klopt ze allemaal!

Door: BV

e nieuwe 430kg lichte Caterham Seven R500 evolution, voorzien van een 250pk sterke K-Series motor van Rover, heeft het wereldrecord op de 0-160km/u-0-oefening verbeterd. De sportwagen, in staat om naar 100km/u te accelereren in amper 3,2sec en met een topsnelheid van 240km/u, deed dat tijdens tests van het Britse Autocar Magazine. De tweeziter haalde 100km/u na 3,21 seconden. 160km/u stond na 6,92 seconden op de teller en 3,6 tellen later stond de Caterham stil. Met een totaaltijd van 10,73sec laat het model onder meer de Ferrari Enzo (die het tienvoud kost) met een tijd van 10,98 seconden achter zich. Zelfs de snelste wegmotor, de Suzuki GSX-R1000 die na nauwelijks 5,03 tellen 160km/u rijdt, kon de Seven R500 in de cyclus niet de baas. De Japanse motor heeft in het totaal immers 10,89 seconden nodig. Onder de 47 wagens die het magazine testte waren onder meer een RUF Porsche Turbo, BMW CSL, Mercedes McLaren SLR, Porsche Carrera GT en een Aston Martin DB9.