Motoren Renault Modus bekend

e Renault Modus werd in maart op het Autosalon van Genève voorgesteld als prototype. In september wordt het productiemodel, dat nauwelijks zou afwijken van de getoonde Modus, gecommercialiseerd op het Autosalon van Parijs. De wereldpremière is weggelegd voor de Birmingham Motor Show op 26 mei. In de aanloop naar de lancering heeft de Franse constructeur alvast het motorenaanbod voor de toekomstige Fiat Idea-, Lancia Musa- en Opel Meriva-rivaal bekendgemaakt. Alle krachtbronnen zijn afkomstig van de Clio, waarop de Modus gebaseerd is. Het gaat om een 1.4l en 1.6l benzinemotor met een vermogen van respectievelijk 100 en 115pk en een 80pk sterke 1.5dCi common-rail diesel. De instapversies met een 1.2l benzinemotor met 75pk en een 1.5dCi met 65pk zullen later aan het gamma toegevoegd worden.