Nieuwe Renault Master RWD

p de gespecialiseerde Transpotec motorshow in Verona stelt Renault de New Master voor. Daarmee rondt de Franse constructeur de vernieuwing van haar gamma lichte bedrijfswagens af. Het nieuwe model is gemaakt voor de gebruikers in de 3,5 tot 7 ton-categorie. Het achtewielaangedreven Master wordt gebouwd op een nieuw, door Renault Trucks ontwikkeld ladderonderstel en maakt gebruik van twee nieuwe 3.0 dCi common-rail diesels van Nissan.

Renault zal het model aanbieden in vijf beladingsklassen, als bestelwagen, dumper, en als rijdend chassis met enkele en dubbele cabine. De diesels zijn respectievelijk 120 en 160pk sterk en worden gekoppeld aan een handgeschakelde bak. Vanaf juni zal het model in ons land te krijgen zijn.