Nieuwe Golf nu met TDI 90pk

olkswagen breidt het motorenpallet van de Golf uit met een instap-TDI motor. Naast de beschikbare 2.0TDI met 136pk en de 1.9TDI met 105pk, komt er nu ook een 1.9TDI met 90pk. Het maximumkoppel van 210Nm is constant ter beschikking tussen 1.800 en 2.500t/min. Daarmee haalt de nieuweling zowel in de drie- als in de vijfdeursuitvoering een topsnelheid van 176km/u. 100km/u kan na 12,9sec op de teller staan. De Euro IV-motor wordt steeds gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 5,0l/100km. De nieuwe uitvoering is meteen bestelbaar, vanaf € 16.550 (Trendline). De speciale uitvoering “B2B - 30Years” heeft onder meer recht op automatische klimaatregeling, parkeerhulp, boordcomputer en metaalkleur is verkrijgbaar voor een meerprijs van slechts € 100.