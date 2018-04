De nieuwe Peugeot 407 gedetailleerd

Door: BV

V

anaf 24 en 25 april is de Peugeot 407 bij de dealers te vinden. Peugeot gaf het model naar eigen zeggen een opvallende en tegelijk geraffineerde vormgeving. Het front kreeg een opvallend grote luchtinlaat, die het asfalt als een open mond tegemoet komt en het geheel een agressief tintje geeft. De koplampen zijn hoekomvattend en ver doorgetrokken. De lange motorkap en korte achteroverhang geven het geheel een gespannen uitzicht dat beweging suggereert. Die lange motorkap en bijhorende grote vooroverhang is te wijten aan grotere kreukelzones en een ‘zacht’ front om bij aanrijdingen met een zwakke weggebruiker meer energie te absorberen. Om binnenin de ruimte-indruk te versterken werd de voorruit naar voren geschoven. Plooilijnen op de motorkap vormen een aanloop naar de A-stijlen. Achteraan werd geopteerd voor een diep liggende achterruit, naar analogie met traditionele coupé-modellen. De SW-uitvoeringen krijgen achteraan een dynamisch vormgegeven achterbouw. De berline is 4,676m lang. De SW meet 4,763m. Beide wagens zijn zo goed als identiek tot aan de achteras, met een wielbasis van 2725mm. De overhang achter meet bij de berline 922mm, bij de SW is dat 1010mm. De hoogte bedraagt 1445mm bij de vierdeurs en 1486mm voor de SW. Het bijzondere dak en de dakrails maken het verschil uit.

De 407 maakt gebruik van het platform van PSA voor middelgrote- en topmodellen (gebruikt voor o.m. de Citroën C5), maar dat werd wel aangepast aan de eisen die Peugeot stelt op het vlak van wegligging en rijplezier. Het koetswerk is het stijfste dat het merk met de leeuw ooit afleverde (0,77mrd bij een koppel van 100daNm) en de berline is ook uitgesproken aërodynamisch met een Cx van 0,29. De kale structuur inlcusief ruiten, lak en isolatiemateriaal weegt slechts 372kg, omdat voor het subframe vooraan bijna uitsluitend aluminium gebruikt wordt. Voor de voorophanging maakt de constructeur gebruik van een systeem met dubbele triangels met een ontkoppelde fusee. Een opstelling die afkomstig is uit de autosport en als voordeel heeft dat het onafgeveerde gewicht laag blijft (meer stabiliteit) terwijl de invloed van verticale bewegingen van de koets op het stuurgedrag geëlimineerd worden. De multilink achtertrein verschilt het meest van die van de 406 door de schuin geplaatste compacte combinatie tussen veer en schokdemper en een nieuwe langsarm die het doorgeven van hinderlijke trillingen tegengaat.

Voor de besturing maakt Peugeot gebruik van een tandheugelinrichting en, afhankelijk van de motor, drie types bekrachtiging. Een pomp met afnemend debiet, een elektrohydraulische pomp met een wagen- en bedieningsnelheidsafhankelijke druk en een variabele hydraulische bekrachtiging voor de V6.

Het aanbod zal bestaan uit vier benzinemotoren. De instapper wordt een 1.749cc viercilinder die goed is voor 115pk en 160Nm. Daarmee kan de 407 naar 100km/u in 12,9sec en bedraagt de topsnelheid 200km/u. Peugeot geeft een verbruiksgemiddelde van 7,9l/100km op. De tweede benzineoptie heeft een inhoud van 1.997cc, is 136pk en 190Nm sterk en haalt een topsnelheid van 212km/u. De spurt naar 100 kan in 10,3sec terwijl de combinatie genoegen neemt met 8,2l gemiddeld. Een 2.230cc viercilinder levert 158pk en 217Nm koppel. Het belangrijkste cijfermateriaal is een top van 220km/u, een acceleratietijd naar 100km/u van 10,1sec en een verbruiksgemiddelde van 9l. Een 2.946cc V6 maakt de top van het gamma uit. Die tekent voor 210pk en 290Nm en trekt de berline naar maximaal 235km/u. Na 9,2sec passeert de naald van de snelheidsmeter 100km/u, terwijl de zescilinder gemiddeld 9,8l brandstof in ruil vraagt. De 1.8 wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, de 2.0 aan een vijfbak of een viertrapsautomaat, de 2.2 aan diezelfde automaat of een handbak met 6 verhoudingen en de V6 is enkel leverbaar als automaat (maar die heeft zes versnellingen).

De twee beschikbare dieselmotoren beschikken beiden over een common-rail hogedruk inspuitsysteem van de tweede generatie. De inspuitdruk kan daarbij oplopen tot 1600bar of meer. De 1.6 HDi is ontwikkeld uit de 1.4l die o.m. in de 206 en 307 verkrijgbaar is. De cilinderinhoud bedraagt nu 1.560cc en de motor levert 110pk en 240Nm. 100 staat dan na 13,1sec op de teller en de naald zal nooit meer dan 192km/u aanwijzen. De motor vraagt gemiddeld 5,5l per 100km en wordt steeds gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Tot de komst van een zescilinder diesel met 2,7l inhoud zal de 1.997cc viercilinder met 136pk en 320Nm bovenaan het dieselgamma prijken. Die motor beschikt ook over een ‘overboost’ die het koppel tijdelijk verhoogt tot maximaal 340Nm. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automaat met 4 verhoudingen. De top bedraagt 208km/u, de spurt naar 100 kan in 11,0sec en het verbruik bedraagt 5,9l/100km gemiddeld (cijfers handgeschakelde versie).

De veiligheidsuitrusting bestaat uit ABS met remkrachtverdeler en noodremhulp, stabiliteitscontrole (een adaptief systeem dat bij een sportieve rijstijl toleranter wordt, maar dan wel heviger tussenbeide komt) en maximaal negen airbags. Het gaat dan om twee frontale exemplaren, vier zijdelingse plofkussens (2 vooraan, 2 achteraan Őoptioneel-), gordijnairbags én een nieuwe knie-airbag voor de bestuurder. Zowel voor- als achteraan zijn de driepuntsgordels uitgerust met gordelspanners. Op de buitenste zitplaatsen achteraan zijn ook Isofix bevestigingspunten voor kinderzitjes voorzien. De hoofdsteunen van de voorzetels zijn van het actieve type die bij een aanrijding achteraan de gevolgen van een whiplash beperken.

Peugeot biedt de keuze uit 12 koetswerkkleuren en drie uitrustingsniveau’s. Dat bestaat uit een schema met een modern en licht interieur en decorstrips in ‘gris lion’. Een tweede ambiance is warm en weelderig met onder meer walnotenhouten decorstrips. Tenslotte is er ook nog een interieur met een sportieve uitstraling en chromen inlegstukken. Een glasoppervlak van 2,75m² moet sowieso voor een riant uitzicht zorgen. Het interieur zelf is opgebouwd rond de centrale console waaruit de twee delen van het dashboard op een ergonomische en functionele manier voortspruiten. Het lijnenspel van het dashboard loopt via de portieren door tot aan de achterste dakstijlen. De voorstoelen bieden veel steun en hebben lange zitkussens. Bovendien is de bestuurderstoel en het stuurwiel ruim verstelbaar. Achterin merken we het ontbreken van een middentunnel op de vloer op. Een druk op de “0” van het 407-logo opent de kofferklep. Die heeft een breedte van 1,1m en een hoogte van een halve meter. Daardoor kunnen twee grote reiskoffers zowel naast als op elkaar gestapeld worden. De achterbank is bij alle uitvoeringen in ongelijke delen neerklapbaar. Daardoor ontstaat een quasi-vlakke laadvloer met een lengte van 1,70m.

Het prijskaartje van de benzineversies varieert van € 21.000 voor de basis 1.7 tot € 32.800 voor de 3.0 V6 SV Executive. Dieselen kan vanaf € 22.000 voor de 1.6. De duurste diesel is de 2.0 SV Executive met automaat voor € 30.200.