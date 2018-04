Audi RS 6 met ietsje meer

Door: BV

e nieuwe generatie Audi A6 is reeds voorgesteld, maar op de sportievelingen is het nog wel even wachten. Intussen probeert Audi, en meer bepaald quattro Ődat de RS 6 bouwt-, de klant aan zich te binden met een speciale, laatste uitgave van de ultrasportieve A6. Die krijgt een specifiek uiterlijk, enkele interieurdetails werden gewijzigd en de motor is nog krachtiger. Voortaan braakt de achtcilinder 480pk uit. Een stijging van 30pk die te danken is aan een controle-eenheid en, om de motortemperatuur binnen de perken te houden, de plaatsing van twee additionele radiatoren achter de intercoolers. Het koppel bleef gelijk op 560Nm, maar het bereik nam toe. De trekkracht is nu tussen 1.950 en 6.000t/min permanent voorradig. De sprint naar 100km/u ging er met een tiende op vooruit, naar 4,6sec. De topsnelheid is elektronisch begrensd. Niet aan de gebruikelijk 250km/u, maar aan 280km/u.

Deze Audi RS 6 plus, zoals de uitvoering officieel heet en alleen als Avant leverbaar zal zijn, krijgt geperforeerde remschijven, specifieke donkere lichtmetalen 19-duimsvelgen en dakrails en uitlaten in mat zwart. Kopers van de RS 6 kunnen zonder meerprijs opteren voor een nog sportievere ophanging. Die is stugger en houdt de koets nog een centimeter dichter bij het asfalt. Binnenin vinden we specifieke aluminium pedalen, een zwart lederen interieur en inlegstukken uit carbon. Naast de standaardkleuren biedt Audi nog drie nieuwe, specifieke combinaties aan. Het gaat om blauw, zilver en zwart/cognac. Om te benadrukken dat het om een speciale uitvoering gaat, worden de laatste drie cijfers van het chassisnummer op een plaatje in het dashboard gegraveerd. Van 001 tot 999. Meer zullen er immers niet van gemaakt worden.