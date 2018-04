Supersnelle Caterham: R500 evolution

Door: BV

l bijna een halve eeuw bouwt Caterham, dat de plannen van de Lotus Seven opkocht, ultralichte sportwagens. Nu heeft het bedrijfje wat nieuws; de Superlicht R500 evolution. Die weegt amper 470kg. Onder de kap zit een 1998cc-motor van Rover-origine die door tuner Minister onder handen werd genomen. Daardoor produceert de K Series-krachtbron 250pk bij 8.000t/min. Het resultaat is een gewicht/vermogen ratio van 530pk per ton. Daardoor haalt de nauwelijks 3,10m lange, 1,57m brede en 80cm hoge sportwagen een topsnelheid van 240km/u. De sprint naar 100km/u (60Mph) wordt in een recordtijd van 3,2sec afgehaspeld.

Met deze R500 voegt Caterham een nieuw model toe aan haar Superlight-programma, na de R400 en de best verkopende Caterham ooit; de R300.